L'app Splashtop Whiteboard trasforma gli iPad in una lavagna interattiva

Gli educatori possono ora utilizzare un iPad per controllare il computer, annotare i contenuti e riprodurre flash a una frazione del costo delle lavagne più costose

27 giugno 2011 - ISTE, Filadelfia - Splashtop® Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, presenterà Splashtop Whiteboard, la nuova applicazione per iPad dedicata all'istruzione, alla conferenza della International Society for Technology in Education (ISTE®) che si terrà a Filadelfia, PA.

Basata su Splashtop Remote Desktop, l'innovativa app per iPad dell'azienda, un'app iPad a pagamento #1 nell'Apple App Store, la lavagna Splashtop consente a insegnanti e studenti di trasformare il proprio iPad in una lavagna interattiva. Collegandosi al computer in classe tramite Wi-Fi, possono guardare i file multimediali Flash con video e audio completamente sincronizzati, controllare le applicazioni preferite e annotare i contenuti delle lezioni da un iPad. Gli insegnanti possono ora interagire con gli studenti alla loro scrivania o da tutti e quattro gli angoli della classe.

«L'iPad sta diventando un potente strumento educativo, aumentando le lavagne interattive esistenti di Polyvision, Promethean e Smart Technologies», ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. «Insieme alla lavagna Splashtop, ora le scuole di tutto il mondo possono avvicinarsi al completamento delle loro iniziative per iPad 1:1.»

Per celebrare il lancio, Splashtop offre un prezzo scontato di $9,99 per Splashtop Whiteboard (normalmente $19,99) durante lo spettacolo ISTE. Passaallo stand Splashtop (#154) per vedere una demo di questa nuova app innovativa.

Ecco cosa dicono i professionisti dell'istruzione di Splashtop Whiteboard:



«In parti uguali desktop remoto, lavagna e strumento interattivo, Splashtop Whiteboard aggiunge una straordinaria quantità di funzionalità a come gli educatori possono insegnare con un iPad. In questi tempi di bilancio difficili per le scuole, è essenziale trovare strumenti multifunzione che possono essere utilizzati per diverse possibilità. Un computer con iPad e Splashtop Whiteboard offre agli insegnanti opzioni per comunicare visivamente con gli studenti.» — Ted Lai, Apple Distinguished Educator 2003, Director, Technology & Media Services.

Con Splashtop Whiteboard, gli insegnanti possono:

- Avere il controllo completo delle applicazioni per Mac o PC, come Apple Keynote® o Microsoft PowerPoint®, tutto da un iPad. Non c'è bisogno di essere legati alla parte anteriore della classe. Sii libero di girovagare. Passa l'iPad a uno studente e lascia che la sua immaginazione faccia il resto!

Annota nulla : utilizza i gesti per disegnare ed evidenziare utilizzando penne colorate e di dimensioni diverse, evidenziatori, forme e strumenti di testo su contenuti esistenti o sfondi vuoti, a righe o grafici. Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria per un uso successivo, oppure invia un'e-mail a studenti, genitori o colleghi.

Riproduzione realistica : tutti i video e l'audio vengono riprodotti in alta definizione sul tuo iPad. Riproduci contenuti Adobe Flash, musica iTunes, DVD, CD, ecc come erano pensati per essere goduto ed evitare il fastidio della sincronizzazione.

Informazioni su Splashtop



Oggi i prodotti basati su Splashtop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC e dispositivi mobili dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2011 CES" di LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com.

