Splashtop per Ubuntu offre prestazioni 10x rispetto a VNC

L'ultimo prodotto Streamer di Splashtop, che consente agli utenti Android, iOS, Mac e Windows di connettersi a server o desktop Ubuntu remoti, si rivolge agli amministratori di sistema Linux, ai giocatori e agli utenti di desktop e workstation

San José, California (PRWEB) - 28 novembre 2012 - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio del software per desktop remoto Streamer per Ubuntu. Ora gli utenti dei dispositivi client Splashtop 2 possono collegarsi a un computer remoto con Ubuntu per utilizzare le applicazioni Linux e accedere ai propri dati.

Per gli utenti Ubuntu, Splashtop Streamer offre un'alternativa super carica e ad alte prestazioni al Virtual Network Computing (VNC) e ad altri software desktop remoto. Grazie al suo protocollo efficiente, agli algoritmi e alle ottimizzazioni, Splashtop è stato mostrato nei benchmark delle prestazioni per offrire frame rate video fino a 15 volte più alti e tempi di latenza fino a 10 volte inferiori rispetto alla concorrenza. Le sessioni Splashtop sono protette con SSL e crittografia AES a 256 bit, consentendo di fungere da pipe sicura tra i dispositivi, in alcuni casi consentendo agli utenti di eliminare la necessità di soluzioni VPN separate.

«Splashtop è membro attivo della Linux Foundation da diversi anni», ha dichiarato Jim Zemlin, Direttore Esecutivo della Linux Foundation. «Con l'ultimo lavoro dell'azienda sul software streamer desktop remoto per Linux, Splashtop sta dimostrando la sua comprensione e supporto e collaborazione con la comunità di utenti Linux.»

«Il software per desktop remoto di Splashtop è un prodotto innovativo e lo accogliamo nell'Ubuntu Software Center», ha dichiarato Stephane Verdy, Product Manager di Canonical. «Crediamo che la comunità di Ubuntu non solo abbraccierà il prodotto come utenti, ma anche combinarlo con altri software per creare soluzioni mobili creative per il business e il gioco.»

Gli esperti del settore prevedono una forte domanda per il prodotto da diversi gruppi, tra cui 1) amministratori di sistema Linux, molti dei quali usano Ubuntu per gestire le proprie reti, 2) giocatori Linux, che sono utenti di computer estremamente appassionati e tecnologicamente esperti, e 3) utenti generali desktop e workstation di Ubuntu che tendono a possedere dispositivi Android e altre piattaforme client supportate da Splashtop.

Questa nuova versione di Splashtop Streamer consente agli utenti di connettersi in remoto a un computer Ubuntu ed effettuare le seguenti operazioni:

visualizzare e modificare i file in remoto (nessun trasferimento o sincronizzazione)

eseguire i loro programmi Linux preferiti

trasmettere la loro collezione musicale

guardare video fino a 30 fotogrammi al secondo con bassa latenza

giocare a giochi intensivi di grafica

utilizzare metodi di input per digitare caratteri in varie lingue

eseguire la trans-codifica al volo di vari formati video e audio

Inoltre, la versione Ubuntu di Splashtop Streamer consente la messa a punto del frame rate video e l'impostazione dei numeri di porta attraverso la modifica manuale di un file di configurazione, che non è disponibile nel Mac o nella versione Windows di Splashtop Streamer.

«Per un po 'ora gli utenti Linux hanno chiesto una versione di Splashtop che supporta Ubuntu, così ora abbiamo consegnato,» ha detto Mark Lee, fondatore e CEO di Splashtop. «Stiamo dando all'utente alcuni modi per modificare i file di configurazione per lo streaming a frame rate diversi, cosa che pensiamo che la gente di Linux apprezzerà.»

Ad oggi, la linea di prodotti Splashtop for Business, rivolta ai mercati delle PMI e delle imprese, e la linea di prodotti consumer Splashtop 2 hanno consentito a più di dieci milioni di utenti di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere in remoto ai loro computer da qualsiasi luogo per eseguire il loro preferito e per visualizzare e modificare file, guardare film in HD e giocare a giochi a uso intensivo di grafica.

