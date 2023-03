I risultati del sondaggio di Splashtop indicano come le istituzioni scolastiche possono rendere la formazione a distanza un'opzione efficace

SAN JOSE, California, 10 novembre 2020- Dopo aver condotto un'indagine su oltre 2.500 insegnanti, amministratori IT e studenti di tutto il mondo durante la pandemia COVID-19, Splashtop Inc. - leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e supporto remoto - conferma l'importanza di disporre dei giusti strumenti tecnologici per l'apprendimento a distanza. In particolare, l'indagine indica che l'apprendimento a distanza può essere reso più efficace fornendo l'accesso remoto alle risorse dei laboratori informatici del campus e il supporto informatico a distanza per studenti e docenti.

Nei mesi di settembre e ottobre, Splashtop ha condotto un sondaggio online su oltre 2.500 persone selezionate a caso in 42 paesi che sono attualmente coinvolte in un programma di apprendimento. L'obiettivo era quello di scoprire come i loro istituti scolastici si stanno adattando alla pandemia COVID-19. La maggioranza (60%) degli intervistati appartiene a un istituto di istruzione superiore, il 22% a una scuola K-12 e il restante 18% è impegnato in un programma di formazione professionale.

"Creando un ecosistema integrato di strumenti di collaborazione, piattaforme di e-learning e strumenti di accesso remoto, l'apprendimento a distanza può essere un'opzione efficace non solo durante il COVID-19, ma anche dopo", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Con il rapido cambiamento del panorama dell'istruzione e l'aumento dell'apprendimento remoto e ibrido, gli istituti di formazione possono offrire un'esperienza di apprendimento più coerente grazie a scelte tecnologiche intelligenti".

Miglioriamo l'apprendimento remoto, insieme

Sebbene gli aspetti sociali dell'interazione faccia a faccia siano insostituibili, la tecnologia può fare molto per garantire che l'apprendimento a distanza sia produttivo, efficace e ampiamente disponibile. Due modi in cui le istituzioni scolastiche possono raggiungere i loro obiettivi di apprendimento a distanza sono:

Fornire accesso remoto ai laboratori informatici: I campus universitari e i distretti K-12 spesso dispongono di laboratori informatici all'interno del campus con postazioni di lavoro ad alte prestazioni e applicazioni software come la suite Microsoft Office, Adobe Photoshop e Illustrator, AutoCAD e i linguaggi di programmazione come C++, Java e Python. Gli studenti che studiano da casa raramente hanno le risorse informatiche per eseguire un software così costoso e sofisticato. Gli strumenti di accesso remoto di nuova generazione, invece, consentono sia agli studenti che ai docenti di utilizzare le postazioni di lavoro e le applicazioni software del campus attraverso qualsiasi dispositivo - compresi laptop, tablet e Chromebook economici - e dalla scrivania della camera da letto, dal tavolo della cucina o dal divano del salotto.

Fornire assistenza informatica remota a studenti e docenti: Con un numero così elevato di studenti e docenti che si affidano a dispositivi informatici da casa, è inevitabile che si verifichino problemi tecnici. Gli istituti scolastici possono dotare i loro team IT di un software di assistenza remota che consente loro di risolvere i problemi da remoto per gli studenti e i docenti sia a casa che all'interno del campus.

I risultati dell'indagine includono:

La maggioranza (55%) degli istituti scolastici attualmente offre programmi di apprendimento completamente a distanza o ibridi. A livello globale, il 38% delle istituzioni continua a seguire l'apprendimento in presenza, il 30% svolge un'attività di formazione interamente a distanza e il 25% adotta un approccio ibrido, combinando sia la formazione a distanza che quella in presenza.

La geografia fa la differenza. Ad esempio, nel Regno Unito e in India, la maggior parte degli intervistati lavora presso istituti che svolgono lezioni a distanza o ibride. In Francia, la maggior parte ha iniziato a frequentare i corsi di persona. Per il Nord America, varia ulteriormente a seconda delle linee guida dei singoli stati o province.

Quasi il 53% degli intervistati ritiene che la formazione a distanza sia più efficace o alla pari con quella in presenza. Per coloro che ritengono l'apprendimento a distanza meno efficace, le ragioni includono la mancanza di soluzioni tecnologiche adeguate e i problemi tecnici incontrati durante le sessioni a distanza.

Sebbene meno della metà delle istituzioni che si occupano di apprendimento a distanza mettano a disposizione di studenti e docenti le loro risorse informatiche all'interno del campus, quelle che forniscono accesso remoto ai laboratori informatici lo fanno sfruttando una tecnologia di accesso remoto di nuova generazione come Splashtop.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto della categoria per istituzioni accademiche, professionisti aziendali, MSP, dipartimenti IT e help desk. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.