Splashtop rafforza le funzioni di supporto remoto e gestione per i computer Mac Apple

San Jose, California, 24 ottobre 2018 - Splashtop, Inc, leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, sta rendendo più facile che mai per i professionisti IT e gli MSP il monitoraggio, la gestione e l'assistenza remota dei computer Apple Mac. Splashtop Remote Support Premium combina la pluripremiata piattaforma di accesso remoto di Splashtop con nuovissime funzioni di monitoraggio e gestione, offrendo ai fornitori di servizi IT la possibilità di supervisionare e controllare tutti gli endpoint dei loro computer Mac con estrema facilità.

Splashtop Remote Support Premium elimina molte delle sfide che i team IT devono affrontare con un'unica soluzione economica e facile da usare. Grazie alle connessioni di accesso remoto veloci, i tecnici possono accedere da remoto ai loro computer endpoint ed eseguire rapidamente interventi di assistenza/manutenzione. Inoltre, i team IT possono controllare meglio la loro infrastruttura di computer Mac grazie a funzioni di gestione che includono:

Avvisi configurabili - imposta gli avvisi in combinazioni personalizzate per monitorare lo stato del computer, l'installazione del software, l'utilizzo della memoria e molto altro ancora.

Comando remoto - permette agli utenti di eseguire comandi su un computer remoto.

Inventario del sistema - visualizza e riporta le modifiche all'inventario del sistema, dell'hardware e del software.

"I computer Mac stanno diventando sempre più comuni nel mondo delle aziende", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop, "Sempre più MSP e team IT gestiscono attivamente i Mac sul posto di lavoro. Remote Support Premium offre loro la soluzione migliore per supportare la loro infrastruttura informatica Mac (e Windows). È anche la soluzione più conveniente, che permette ai clienti di risparmiare migliaia di euro all'anno rispetto ad altri prodotti".

Progettato pensando alle attività quotidiane dei professionisti IT, Splashtop Remote Support Premium è la soluzione ideale per gli MSP e i team IT. Oltre all'accesso remoto veloce per le funzioni di supporto e gestione, Remote Support Premium include anche altre funzioni importanti come il trasferimento di file, il supporto multi monitor, il risveglio remoto, il riavvio remoto, la gestione degli utenti, il raggruppamento dei computer e altro ancora.

Splashtop Remote Support Premium per l'assistenza e la gestione non presidiata di computer Apple macOS e Windows è ora disponibile all'indirizzo https://www.splashtop.com/remote-support/premium. È disponibile anche una prova gratuita completamente funzionale.

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.