Splashtop entra nella shortlist degli IABM BaM Awards® 2023
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Riceve un riconoscimento nella categoria "Produce" per le soluzioni di produzione remota ad alte prestazioni per broadcasting e media
Cupertino, California - 29 marzo 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è orgogliosa di annunciare che le sue soluzioni di produzione remota ad alte prestazioni per il broadcasting e i media sono state inserite nella lista dei candidati nella categoria "Produce" degli IABM BaM Awards® 2023, che premiano le innovazioni tecnologiche eccezionali che offrono reali vantaggi commerciali e creativi. La shortlist per l'edizione del NAB Show è stata selezionata da giudici indipendenti tra circa 150 candidature.
Splashtop consente alle emittenti di andare in onda da qualsiasi luogo con prestazioni e precisione elevatissime. I team remoti hanno la possibilità di connettersi virtualmente a potenti workstation e postazioni di editing per creare, collaborare e sfruttare un ambiente remoto in grado di tenere il passo con le esigenze di produzione e trasmissione di oggi. Grazie a una robusta sicurezza, un'interfaccia intuitiva e il miglior supporto clienti, le soluzioni cloud e on-premise di Splashtop rappresentano la soluzione preferita da studi di produzione e media, designer, studi di sincronizzazione audio/video e altro ancora.
"Siamo grati a The International Trade Association for the Broadcast and Media Industry per questo prestigioso riconoscimento", ha dichiarato Mark Lee, amministratore delegato di Splashtop. "Noi di Splashtop serviamo e supportiamo l'industria del broadcasting da molti anni e le nostre soluzioni di produzione a distanza si sono evolute in base alle esigenze dei nostri clienti. Che si tratti di reportage sul campo, in studio o da casa, Splashtop è progettato per i creativi e i professionisti tecnici, con la potenza e le prestazioni necessarie per un lavoro frenetico e di alta precisione."
Attualmente, Splashtop è la soluzione preferita da 3 dei 5 principali network televisivi e di informazione, da numerose organizzazioni di broadcasting sportivo, da diverse leghe sportive professionistiche e da centinaia di studi di intrattenimento in tutto il mondo e rappresenta la spina dorsale delle loro architetture di produzione remota. Splashtop ha supportato trasmissioni in diretta per le Olimpiadi, il Big Game, le principali elezioni politiche e gli aggiornamenti meteo quotidiani del radar Doppler.
Il software di accesso remoto di Splashtop consente ai team di produzione di utilizzare potenti computer e applicazioni di lavoro da qualsiasi dispositivo, ovunque e in modo sicuro. Le sue soluzioni per i media e l'intrattenimento sono ottimizzate anche per le GPU NVIDIA, AMD e Intel. Per maggiori informazioni sulle soluzioni di produzione remota di Splashtop, vieni a trovarci per una dimostrazione dal vivo al NAB Show di Las Vegas, dal 16 al 19 aprile presso lo stand n. 9118, oppure visita Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere 8K / 60fps e
un'esperienza priva di latenza. Splashtop offre funzioni di sicurezza e conformità avanzate, un ampio supporto per i dispositivi e un servizio di assistenza clienti efficiente. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com