Riconosciuta nella categoria "Produce" per le soluzioni di produzione remota ad alte prestazioni dell'azienda per la radiodiffusione & Media

Cupertino, California - 29 marzo 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, è orgogliosa di annunciare che le sue soluzioni di produzione remota ad alte prestazioni per il broadcasting e i media sono state inserite nella lista dei candidati nella categoria "Produce" degli IABM BaM Awards® 2023, che premiano le innovazioni tecnologiche eccezionali che offrono reali vantaggi commerciali e creativi. La shortlist per l'edizione del NAB Show è stata selezionata da giudici indipendenti tra circa 150 candidature.

Splashtop consente alle emittenti di essere in onda da qualsiasi luogo con le massime prestazioni e precisione. I team remoti possono connettersi virtualmente a potenti workstation e postazioni di editing per creare, collaborare e godere di un ambiente remoto in grado di tenere il passo con le esigenze di produzione e trasmissione di oggi. Grazie alla solida sicurezza, all'interfaccia facile da usare e alla migliore assistenza clienti, le soluzioni cloud e on-premise di Splashtop sono preferite da studi di produzione e media, designer, studi di sincronizzazione audio/video e altro ancora.

"Siamo grati a The International Trade Association for the Broadcast and Media Industry per questo prestigioso riconoscimento", ha dichiarato Mark Lee, amministratore delegato di Splashtop. "Noi di Splashtop serviamo e supportiamo l'industria del broadcasting da molti anni e abbiamo evoluto le nostre soluzioni di produzione a distanza in base alle esigenze dei nostri clienti. Che si tratti di reportage dal campo, in studio o da casa, Splashtop è progettato per i creativi e i professionisti tecnici, con la potenza e le prestazioni necessarie per un lavoro frenetico e di alta precisione".

Oggi, Splashtop è considerato da 3 dei 5 principali network televisivi e di informazione, da numerose organizzazioni di broadcasting sportivo, da diverse leghe sportive professionali e da centinaia di studi di intrattenimento in tutto il mondo come la spina dorsale delle loro architetture di produzione remota. Splashtop ha supportato trasmissioni in diretta per le Olimpiadi, il Big Game, le principali elezioni politiche e gli aggiornamenti meteo quotidiani del radar Doppler.

Il software di accesso remoto di Splashtop consente ai team di produzione di utilizzare potenti computer e applicazioni di lavoro da qualsiasi dispositivo, ovunque e in modo sicuro. Le sue soluzioni per i media e l'intrattenimento sono ottimizzate anche per le GPU NVIDIA, AMD e Intel. Per maggiori informazioni sulle soluzioni di produzione remota di Splashtop, vieni a trovarci per una dimostrazione dal vivo al NAB Show di Las Vegas, dal 16 al 19 aprile presso lo stand n. 9118, oppure visita il sito Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere 8K / 60fps e

esperienza senza latenza. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate e di conformità, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio clienti reattivo. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com