Splashtop per le schede madri Intel Sandy Bridge nel 2012

7 dicembre 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi una partnership con Intel (NASDAQ:INTC) per integrare Splashtop in milioni di schede madri per consentire la creazione di cloud personali che forniscano contenuti, media, file e applicazioni per PC a dispositivi mobili e TV a partire da febbraio.

Splashtop attualmente collega oltre 5 milioni di utenti mobili a PC o Mac in tutto il mondo, sempre e ovunque.

Splashtop è completamente ottimizzato per il chipset CPU Intel Sandy Bridge ed è in grado di fornire video ad alta definizione a 1080p e 30 fotogrammi al secondo con bassa latenza per i dispositivi mobili.

"Le persone acquistano PC sempre più potenti e li trasformano in cloud personali per fornire contenuti, file e applicazioni ai loro dispositivi mobili", ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. " Siamo entusiasti di collaborare con Intel e di ottimizzare Splashtop per offrire la migliore esperienza utente cross-device".

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali tra dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili. I contenuti per l'intrattenimento personale, tra cui film, musica, foto e persino giochi 3D, possono essere apprezzati anche in remoto.

Con Splashtop Remote Desktop gli utenti possono:

Controlla completamente i PC o i Mac con gesti touch intuitivi per accedere da remoto ai file e interagire con le applicazioni

Utilizzare documenti di Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint) e Microsoft Outlook

Accedi a iPhoto, Quicken, Keynote e altre applicazioni

Guardare video (Hulu, Netflix, DVD) e riprodurre musica memorizzata sul computer, sia in iTunes, Windows Media Player o in altri formati

Accedi ai browser IE, Firefox, Chrome e Safari con segnalibri, plug-in ed estensioni preferiti

Connessione a PC o Mac tramite reti Wi-Fi e 3G/4G

Risparmia energia con Wake-on-LAN

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di elaborazione cross-device, tra tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti Splashtop sono stati spediti su oltre 100 milioni di dispositivi HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e altri sono app più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Appstore per Android, deliziando milioni di utenti mobili con accesso interattivo e ad alte prestazioni ai loro preferiti applicazioni, contenuti multimediali e file sempre e ovunque.

Per le aziende che richiedono connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, IT e service provider possono «mobilitare» una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza a livello del consumatore sui propri dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendali.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi: il premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop ha sede a San Jose con squadre a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

