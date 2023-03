Splashtop selezionato come finalista nella Top 100 North America List di Red Herring

San Jose, CA - 7 maggio 2013 - Splashtop Inc., azienda leader nel settore dell'accesso remoto al desktop e alle applicazioni, ha annunciato oggi di essere stata selezionata come finalista per il premio Red Herring's Top 100 North America, una prestigiosa lista che premia le più promettenti iniziative tecnologiche private dell'anno nella regione del Nord America. Splashtop offre alle grandi imprese, alle PMI e ai consumatori un accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti, in grado di mobilitare in modo conveniente le applicazioni, i dati e i file critici per l'azienda. Potendo accedere a .net, IE, Flash e applicazioni aziendali "spesse" come programmi CAD/CAM e di progettazione su iPad, tablet e smartphone, ci sono pochissime limitazioni a ciò a cui possono accedere, quando, da qualsiasi dispositivo mobile. La tecnologia in attesa di brevetto di Splashtop permette anche ai giocatori di giocare al computer sui loro iPad e agli educatori di condividere, proiettare e annotare sui programmi di studio principali mentre camminano in classe e coinvolgono gli studenti in modo più interattivo.

"È un grande onore essere stati nominati finalisti", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. Ci sono molte grandi aziende nell'elenco e siamo lieti di essere riconosciuti tra queste come un'azienda che offre grande convenienza e valore commerciale a molti milioni di utenti".

Dal 1995 Red Herring seleziona le start-up e le "scale up" più interessanti e promettenti. I finalisti vengono valutati individualmente da un'ampia rosa di centinaia di candidati in tutto il Nord America. Venti criteri principali sono alla base del punteggio e del processo. Questi includono, tra l'altro, le dimensioni del mercato a cui la società candidata si rivolge, la sua proprietà intellettuale e i suoi brevetti, i suoi finanziamenti, la prova di concetto, i ricavi a breve termine e l'esperienza del management. Ogni azienda viene sottoposta a un colloquio individuale dopo aver compilato un'accurata domanda, integrata da una due diligence. L'elenco dei finalisti comprende spesso le aziende più importanti e con le migliori performance di quell'anno.

Questa valutazione unica nel suo genere è integrata da un'analisi del track record e della posizione effettiva dell'azienda, che permette a Red Herring di vedere oltre il "buzz" e di rendere l'elenco uno strumento prezioso per scoprire e promuovere le maggiori opportunità di business nel settore.

"L'elenco dei finalisti conferma le ottime scelte fatte da imprenditori e VC e le solide radici delle start-up nell'America delle imprese, che hanno accolto le loro innovazioni. Da tutti i punti di vista, sottolinea l'eccellenza imprenditoriale degli Stati Uniti", ha dichiarato Alex Vieux, editore e CEO di Red Herring.

Le selezioni dei finalisti per l'edizione 2013 del premio Red Herring 100 North America si basano sull'innovazione tecnologica, la forza del management, le dimensioni del mercato, il record di investitori, l'acquisizione di clienti e la salute finanziaria. Durante i mesi precedenti all'annuncio, centinaia di aziende nei settori della sicurezza, del Web 2.0, del software, dell'hardware, delle scienze della vita, del cloud, del mobile e altri ancora hanno completato le loro candidature per ottenere il premio.

I finalisti dovranno presentare le loro strategie vincenti al Red Herring North America Forum di Monterey, in California, dal 21 al 23 maggio 2013. I vincitori della Top 100 saranno annunciati nel corso di una speciale cerimonia di premiazione che si terrà la sera del 23 maggio durante l'evento.