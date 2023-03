Una ricerca di Splashtop rivela che un terzo dei responsabili IT si sente meno stressato sul lavoro grazie alle tecnologie di accesso e supporto da remoto

Tuttavia, il 33% dei responsabili delle decisioni IT prevede una serie di sfide per sostenere i lavoratori remoti e d'ufficio durante questo inverno

Londra, Regno Unito - 12 gennaio 2022: Negli ultimi due anni lo stress e il burnout sul posto di lavoro hanno raggiunto livelli record, ma secondo una nuova ricerca di Splashtop, un terzo dei responsabili IT (34%) si sente meno stressato sul posto di lavoro grazie alle tecnologie di accesso remoto e supporto sicuro.

I dati del report, From Disrupted to Distributed: How IT is navigating the changing work environment, sono stati ottenuti grazie a uno studio di 3GEM, che ha intervistato 1000 responsabili delle decisioni in materia di IT in organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni (oltre 250 dipendenti) nel Regno Unito. Negli ultimi 18 mesi, l'accesso remoto e le tecnologie di supporto hanno facilitato il passaggio diffuso al lavoro da qualsiasi luogo e i dipendenti hanno imparato a essere produttivi da casa come dall'ufficio. Con l'inverno in pieno svolgimento - e il cambio dell'orologio, il freddo e le notti buie che ne conseguono - i nuovi dati dimostrano che i vantaggi delle tecnologie di accesso remoto e di supporto vanno oltre la semplice efficienza del luogo di lavoro.

Due quinti (42%) dei responsabili IT affermano che il loro lavoro è più piacevole grazie alla mancanza di stress che provano con le tecnologie remote. Inoltre, il 36% degli intervistati ritiene che gli strumenti di accesso remoto diano agli utenti e ai colleghi una maggiore fiducia nei loro confronti in quanto decisori, mentre quasi la metà (47%) ritiene che gli strumenti di accesso remoto non siano utili solo agli utenti, ma anche ai team IT.

Nel corso dell'inverno, i leader IT prevedono diverse sfide

Alla domanda su quali siano le maggiori sfide che i responsabili IT devono affrontare durante l'inverno, è emerso che le aziende del Regno Unito pensano a una serie di potenziali problemi. Un terzo (33%) prevedeva di dover affrontare delle sfide per poter supportare sia i lavoratori a distanza che quelli in ufficio, mentre il 30% ha dichiarato che la possibilità di supportare orari di lavoro flessibili a seguito del lavoro a distanza era un problema che aveva previsto. Inoltre, il 13% ha segnalato problemi di budget legati proprio alla gestione dell'ufficio quando non è a pieno regime. Anche le questioni relative al benessere dei dipendenti sono state prese in considerazione: il 18% ha dichiarato che l'impatto della malattia fisica e della cattiva salute mentale è una sfida che sta anticipando.

"Sebbene sia incoraggiante constatare che molti problemi sono al centro dell'attenzione delle organizzazioni del Regno Unito, appare evidente che disporre di piani concreti per una forza lavoro distribuita sarà importante per affrontare molte delle preoccupazioni previste nei prossimi mesi", ha affermato Alexander Draaijer, General Manager EMEA di Splashtop. "Investire in strumenti di accesso remoto offre ai manager IT una certa serenità sui loro budget, nonché fiducia nel favorire un luogo di lavoro efficiente e produttivo, che alla fine si traduce in una migliore esperienza per i dipendenti e in una forza lavoro più felice".

Il lavoro distribuito è destinato a diventare sempre più complesso.

Con il lavoro distribuito ormai radicato nella cultura e nelle pratiche di molte aziende del Regno Unito, un leader IT su quattro (25%) ritiene che la situazione sia destinata a diventare sempre più complessa, con l'adozione di modelli di lavoro diversi e un elenco sempre più ampio di esigenze specifiche dei singoli membri del team. Questo non può che aggravare il dato secondo cui la maggior parte dei responsabili delle decisioni in ambito IT (82%) lavora in generale più ore a seguito di politiche flessibili.

L'indagine ha anche rilevato che, sebbene il 35% dei responsabili IT riconosca che il lavoro distribuito ha reso il loro lavoro più difficile, la maggior parte (61%) lavora un'ora in più al giorno per facilitare questo cambiamento significativo nel modo in cui i dipendenti conducono le attività. Oltre a dedicare un'ora in più alla gestione di una forza lavoro distribuita, i responsabili IT hanno dichiarato di fornire anche un supporto emotivo ai dipendenti: un quinto (20%) ha dichiarato di agire come terapeuta o migliore amico in determinate situazioni.

"È incoraggiante scoprire che i responsabili stanno già prendendo in considerazione la futura complessità di accomodare accordi di lavoro distribuiti. La gestione di più dispositivi, lo shadow IT, l'aumento del ransomware e le minacce associate alle VPN e ai protocolli di desktop remoto rendono i preparativi necessari più importanti che mai, mentre ci dirigiamo verso un mondo che richiede la capacità di lavorare ovunque e in qualsiasi momento", ha aggiunto Draaijer.

"Installare le soluzioni più appropriate oggi avrà benefici duraturi per la salute generale delle organizzazioni del Regno Unito e i leader IT possono giocare d'anticipo adottando decisioni intelligenti sulla tecnologia prima che diventi una necessità."

Metodologia

Splashtop ha collaborato con 3GEM per sondare 1000 decisori IT di piccole, medie e grandi aziende del Regno Unito (250+ dipendenti) tra il 30 settembre e il 7 ottobre.

