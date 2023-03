Splashtop Remote collega perfettamente qualsiasi dispositivo informatico - Ora aggiunge il supporto per Android e Windows

Ora chiunque abbia un tablet o uno smartphone, indipendentemente dal sistema operativo, può accedere ai contenuti, ai contenuti multimediali e alle applicazioni del PC da qualsiasi luogo

6 gennaio 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi la disponibilità del suo popolare software Splashtop Remote Desktop per i client Android e Windows, oltre all'attuale supporto per i client iOS. Questo supporto ampliato per le piattaforme client consente a chiunque abbia uno smartphone o un tablet Android o Windows di accedere ai contenuti e alle applicazioni del proprio PC anche in mobilità, indipendentemente dal sistema operativo del dispositivo mobile.

«Splashtop sta costruendo il «Bridge to Anywhere», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Certo, stiamo parlando di software qui, non di politica dell'Alaska. Che tu sia un consumatore con un eReader basato su Android o un'azienda che utilizza iPhone, iPad o tablet Windows, ora tutto sul tuo PC a casa o in ufficio è a portata di mano, ovunque ti trovi. Splashtop Remote collega perfettamente tutti i tuoi dispositivi.»

Splashtop Remote consente agli utenti di accedere e controllare facilmente il proprio computer da remoto tramite un dispositivo mobile, come un iPad, un iPhone o un Dell Streak basato su Android, Samsung Galaxy Tab o Lenovo LePad, colmando l'esperienza di elaborazione tra i dispositivi. Per la prima volta, gli utenti possono godere di un'esperienza PC remota ricca e interattiva che include video e audio in tempo reale. Con Splashtop Remote, gli utenti possono guardare film, ascoltare musica, accedere a tutti i loro file e applicazioni, giocare PC e giochi Flash da remoto, e persino svegliare un computer da remoto tramite una funzione «Wake-on-LAN». Splashtop Remote è disponibile localizzato per utenti cinesi, francesi, tedeschi, italiani, giapponesi, coreani e spagnoli.

Splashtop Remote è ora disponibile nell'Apple App Store, su iTunes e su Android Market. Per ulteriori informazioni su Splashtop Remote, visitare il sito:https://www.Splashtop.com/remote.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 40 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2010 CES» da Laptop Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com

