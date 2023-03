Avvio di Splashtop Remote Desktop per Windows 8 nel Windows Store

Splashtop è il modo più semplice e veloce per accedere al tuo PC o Mac basato su Windows in remoto da Windows 8

2 agosto 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi che Splashtop Remote Desktop per Windows 8 è ora disponibile nel Windows Store. Come versione di anteprima per i consumatori, l'interfaccia utente di Splashtop Remote Desktop è ottimizzata per i gesti nativi di Windows 8, tra cui un elenco di preferiti del computer facile da usare e da trascinare e la possibilità di scorrere il dito per rivelare i menu nascosti.

Ora gli utenti di Windows 8 possono usufruire di Splashtop Remote Desktop, insieme a più di sette milioni di utenti Splashtop di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, che accedono ai loro PC e Mac basati su Windows per eseguire applicazioni in remoto, visualizzare e modificare file, guardare film in HD e giocare a giochi a uso intensivo di grafica fino a 30 fotogrammi al secondo.

«Con Splashtop Remote Desktop per Windows 8, continuiamo a mantenere la nostra promessa di essere il leader del settore nell'elaborazione cross-device», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop e cofondatore. «Splashtop è entusiasta di lavorare con Microsoft per offrire ai propri utenti la migliore esperienza desktop remoto per la produttività personale e le applicazioni aziendali.»

«Splashtop è un ottimo esempio di reinventare un'applicazione esistente come applicazione Metro stile,» ha detto John Richards, senior director, Windows Partners and Developers presso Microsoft Corp. «Sfrutta le nuove funzionalità di Windows 8 e offre un'esperienza che funziona su dispositivi Windows 8 di qualsiasi fattore di forma.»

Splashtop Remote Desktop per Windows 8 fornisce supporto per l'accesso remoto per PC o Mac con audio e video completi su reti Wi-Fi e 3G/4G. In questa versione, l'accesso ai computer tramite Internet richiede l'utilizzo di un indirizzo IP statico.

Scopri di più su Splashtop Remote Desktop e scaricalo dal Windows Store all'indirizzo

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658 Quindi installa lo Splashtop Streamer gratuito su un PC o un Mac con Windows 7, Vista e XP (incluso Home Premium) o Windows 8 Release Preview, nonché Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion sono necessari per gli utenti Mac).

Oltre a supportare Windows 8, Splashtop è disponibile anche per dispositivi iOS e Android.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di sette milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all' adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud™ assicura connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto con i media: Team PR di Splashtop

Link utili:

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/streamer

http://apps.microsoft.com/webpdp/app/a3d281b1-fff3-4319-9c5a-717cade64658