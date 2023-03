Splashtop - Desktop remoto HD per processore quad-core NVIDIA Tegra 3 per una performance da record

Splashtop Remote Desktop HD ottimizzato per Tegra 3 è in grado di offrire oltre 60 fotogrammi al secondo e una latenza inferiore a 40 millisecondi per un'esperienza di gioco e video HD eccezionale.

19 dicembre 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi che la sua pluripremiata applicazione Splashtop Remote Desktop HD è completamente ottimizzata per il processore mobile quad-core NVIDIA® Tegra® 3, offrendo prestazioni elevatissime per un'esperienza di gioco e video HD eccezionale. Splashtop Remote Desktop permette agli utenti di accedere da remoto a un PC o a un Mac con audio completo e video ad alta definizione e supporta i giochi interattivi in 3D.

In base ai benchmark di Splashtop, un tablet che esegue Splashtop Remote Desktop HD con Tegra 3 può raggiungere oltre 60 fotogrammi al secondo e una latenza inferiore a 40 millisecondi, offrendo agli utenti un'esperienza di gioco e di visualizzazione HD eccezionale e stabilendo un nuovo livello di prestazioni nel settore. Secondo NVIDIA, Tegra 3 offre prestazioni fino a 5 volte superiori rispetto al suo predecessore dual-core, con un consumo energetico inferiore e una maggiore durata della batteria.

«È fantastico lavorare a stretto contatto con Splashtop per offrire la soluzione desktop remoto dalle prestazioni più elevate su tablet e altri dispositivi con Tegra 3», ha dichiarato Chris Pedersen, Senior Content Development Manager di NVIDIA. «NVIDIA e Splashtop hanno sempre spinto i limiti delle prestazioni e Splashtop Remote Desktop mostra ciò che le due aziende possono fare».

«Con Splashtop Remote Desktop, gli utenti possono andare ovunque con il loro tablet, senza dover portare il PC in giro. Essi potranno godere di una rapida esperienza di gioco remoto urlante», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Sfruttando il più recente processore quad-core Tegra 3, Splashtop ti porta ad un nuovo livello. I giocatori e i non giocatori saranno WoW».

Questa versione ad alte prestazioni di Splashtop Remote Desktop HD sarà disponibile su tutti i tablet dotati di Tegra 3 e dotati di Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), come ad esempio l'ASUS Eee Pad Transformer Prime quando sarà aggiornato ad Android 4.0.

Informazioni su Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali tra dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili. I contenuti per l'intrattenimento personale, tra cui film, musica, foto e persino giochi 3D, possono essere apprezzati anche in remoto. Gli utenti di Splashtop Remote Desktop possono connettere i dispositivi tramite Internet o LAN.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di elaborazione cross-device, tra tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti Splashtop sono stati spediti su oltre 100 milioni di dispositivi HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e altri sono app più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Appstore per Android, deliziando milioni di utenti mobili con accesso interattivo e ad alte prestazioni ai loro preferiti applicazioni, contenuti multimediali e file sempre e ovunque.

Per le aziende che hanno bisogno di una connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, i fornitori di servizi e IT possono "mobilitare" una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza di classe consumer sui loro dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendale.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi: il premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop ha sede a San Jose con squadre a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

