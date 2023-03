Splashtop Desktop remoto HD in bundle su tablet Toshiba AT200 disponibile in alcune regioni

Gli utenti del tablet AT200 in regioni selezionate possono ora collegare i dispositivi mobili con Splashtop Remote Desktop per accedere ai file e ai contenuti dei PC.

20 marzo 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc, leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi che il suo pluripremiato Splashtop Remote Desktop HD viene fornito in pre-bundle sul tablet Toshiba AT200 (in alcune regioni potrebbero essere utilizzati nomi di modelli diversi), che sarà disponibile in Asia Pacifico, Canada ed Europa.

Con Splashtop Remote Desktop HD pre assemblato, gli utenti del tablet AT200 nelle regioni selezionate possono ora accedere in remoto a file e contenuti su PC con audio e video completi, creando cloud personali per hub di home entertainment o cloud privati personalizzati per l'ufficio.

«I tablet preconfezionati con Splashtop Remote sono il modo perfetto per accedere al tuo PC quando sei in viaggio. In futuro, ci aspettiamo di vedere ulteriori tablet Toshiba e PC pre caricare le applicazioni Splashtop Remote Desktop», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Ora ovunque e in qualsiasi momento è possibile visualizzare le foto o i video, ascoltare musica o accedere e modificare i file. Il tuo cloud personale è a portata di mano con Splashtop Remote Desktop su tablet.»

Splashtop desktop remoto HD al dettaglio per $9,99 USD e Splashtop desktop remoto per $4,99 USD su Google Play, ma è prefornito con tablet Toshiba AT200 disponibile gratuitamente in alcune regioni, per gli utenti finali per una prova di cinque minuti per ogni utilizzo.

Per utilizzare l'applicazione Splashtop Remote Desktop sul tablet, deve essere collegata a un PC che esegue il software Splashtop Streamer. Molti PC Toshiba sono in bundle con Splashtop Streamer, che è liberamente disponibile all'indirizzo https://www.splashtop.com/streamer.

Informazioni su Splashtop Remote Desktop

Splashtop desktop remoto elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e contenuti multimediali tra i dispositivi. I file di lavoro importanti e le applicazioni per ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili. I contenuti per l'intrattenimento personale, tra cui film, musica, foto e persino giochi 3D, possono essere apprezzati anche da remoto. Gli utenti di Splashtop desktop remoto possono connettere dispositivi tramite Internet o LAN.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di elaborazione cross-device, tra tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti Splashtop sono stati spediti su oltre 100 milioni di dispositivi HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e altri sono app più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore per Android, deliziando milioni di utenti mobili con accesso interattivo e ad alte prestazioni ai loro applicazioni preferite, contenuti multimediali e file sempre e ovunque.

Per le aziende che richiedono connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, IT e service provider possono «mobilitare» una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza a livello del consumatore sui propri dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendali.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi: il premio «Prodotto più innovativo» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e «Best of 2011 CES» e il premio «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop ha sede a San Jose con squadre a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

