Splashtop Remote Desktop HD è un'app più venduta per HP TouchPad

Ora puoi connetterti a PC e Mac da HP TouchPad con app di facile utilizzo per accedere a file e applicazioni, aggiungendo le soluzioni Splashtop Remote Desktop esistenti per smartphone WebOS

10 ottobre 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha appena annunciato il rilascio di Splashtop® Remote Desktop HD per HP TouchPad, che consente di accedere in modo semplice e con un solo clic da HP TouchPad a un PC o a un Mac con supporto audio completo e video ad alta definizione. Molto attesa dai fan dell'HP TouchPad, Splashtop Remote Desktop HD è ora una delle applicazioni più vendute nell'HP App Catalog e ha ricevuto i riconoscimenti degli utenti dell'HP TouchPad.

Oltre alla nuova soluzione desktop remoto HP TouchPad, Splashtop supporta attualmente HP WebOS per smartphone HP Pre 2 e HP Pre Plus. Splashtop Remote Desktop consente a milioni di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere in remoto a PC e Mac.

«Splashtop ha ascoltato i nostri fan che hanno sfidato Splashtop Remote Desktop HD per HP TouchPad. Siamo orgogliosi di essere una delle prime applicazioni desktop remoto per TouchPad», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Il nostro continuo impegno a supportare i WebOS di HP è un'altra importante pietra miliare nel realizzare la nostra visione di colmare miliardi di dispositivi in tutto il mondo.»

«La nostra comunità che ci aiuta con lo sviluppo ha dimostrato un incredibile supporto per WebOS e continua a fornire esperienze fantastiche per gli utenti Touchpad», ha dichiarato Gloria Gavin, Direttrice di WebOS Developer and App Marketing di HP. «L'applicazione Remote Desktop HD di Splashtop per HP TouchPad è un eccellente esempio delle migliori applicazioni disponibili nell'ecosistema delle app WebOS.»

Splashtop Remote Desktop HD per HP TouchPad può essere scaricato dal catalogo app HP per $4,99 per un periodo di tempo limitato.

Con Splashtop Remote Desktop HD, gli utenti HP TouchPad possono ora:

Controllare completamente PC o Mac con comandi touch intuitivi e gesti WebOS familiari per accedere in remoto ai file e interagire con le applicazioni

Utilizzare documenti di Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint) e Microsoft Outlook

Accedi a iPhoto, Quicken, Keynote e ad altre applicazioni non disponibili su WebOS

Guardare video (Hulu, Netflix, DVD) e riprodurre musica memorizzata sul computer, sia in iTunes, Windows Media Player o in altri formati

Accedi ai browser IE, Firefox, Chrome e Safari con segnalibri, plug-in ed estensioni preferiti

Connessione a PC o Mac tramite reti Wi-Fi e 3G/4G

Risparmia energia con Wake-on-LAN

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali tra dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili con questa nuova app. I contenuti per l'intrattenimento personale, inclusi film, musica, foto e persino giochi 3D, possono essere visualizzati anche da remoto. Basta andare ovunque con il proprio dispositivo mobile, smartphone, tablet, notebook o ultrabook, e avere ancora pieno accesso al tuo PC o Mac con uno Splashtop Streamer installato.

Splashtop Remote Desktop è composto da due componenti:

Un'applicazione Splashtop Remote Desktop in esecuzione sul dispositivo client, che supporta iOS, Android, WebOS, Windows e Mac OS

Il software gratuito Splashtop Streamer che funziona su qualsiasi computer con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superiore installato

Scaricare Splashtop Remote Desktop HD per HP TouchPad dal catalogo delle app HP all'indirizzohttp://developer.palm.com/appredirect/?packageid=com.splashtop.remote.webos

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di consentire alle persone di tutto il mondo di accedere rapidamente a contenuti e applicazioni su dispositivi e cloud. Il prodotto di punta di Splashtop, Splashtop Remote Desktop, è un best seller nell'Apple App Store e Android Market, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza completa del computer da dispositivi mobili e PC.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 70 milioni di PC e dispositivi mobili di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

