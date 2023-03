Splashtop Remote Desktop in pacchetti con ASUS Eee Pad Transformer Tablet

Applicazione offre agli utenti di tablet Android l'accesso a programmi e supporti Windows

20 aprile 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi che la sua pluripremiata applicazione Splashtop® Remote Desktop è disponibile sul tablet ASUS® Eee Pad Transformer. L'applicazione è stata battezzata da ASUS "MyCloud" e consente agli utenti di tablet di accedere e controllare in remoto gli altri computer, come se fossero davanti a loro.

Eee Pad Transformer è alimentato da NVIDIA® Tegra™ e utilizza il sistema operativo Android 3.0 Honeycomb. Splashtop Remote Desktop per Android è disponibile nel mercato Android, e ha vinto il premio «Best of CES» da Laptop Magazine nel gennaio di 2011.

«Transformer è il nome perfetto per un tablet pre-fornito con Splashtop Remote», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Con il tocco del dito è possibile trasformare il tablet Android in un dispositivo Windows o Mac — è come ottenere due o tre al prezzo di uno.»

L'applicazione Splashtop Remote vendita al dettaglio per $4.99 nel mercato Android, ma è pre-bundle con Eee Pad Transformer, gratuitamente per gli utenti finali.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. (precedentemente conosciuta come DeviceVM, Inc.) è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza informatica in modo che le persone di tutto il mondo possano accedere rapidamente a contenuti e applicazioni. Il prodotto Splashtop OS, introdotto per la prima volta nel 2007, è una premiata piattaforma istant-on che consente agli utenti di accedere online, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop Remote Desktop, un best-seller nell'Apple App Store, consente agli utenti di godere della loro esperienza completa sul computer da uno smartphone o un tablet, lontano dal proprio PC. L'applicazione è ora disponibile nell'Apple App Store, su iTunes e su Android Market.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

