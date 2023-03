Splashtop Remote Desktop batte Angry Birds!

Un'app facile da usare supera il detentore del Guinness dei primati in due Paesi

19 maggio 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha registrato nuovi record impressionanti: l'applicazione a pagamento Remote Desktop per iPad ha battuto il nuovo detentore del Guinness World Records®, Angry Birds , in Australia e Nuova Zelanda, diventando l'applicazione numero uno in assoluto per iPad questa settimana.

Dal lancio nel settembre 2010, Splashtop Remote Desktop ha scalato le classifiche per diventare l'app per iPad numero uno a pagamento in 15 paesi e la app business per iPad numero uno in 40 paesi, secondo App Annie. Si noti che le classifiche sono monitorate frequentemente e spesso cambiano ogni ora.

«Se non pensi che battere Angry Birds sia un grande evento, vai a chiedere ai tuoi figli!» ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Ok, seriamente, non stiamo davvero cercando di competere con Angry Birds . In effetti, Splashtop è un meraviglioso attivatore di giochi.» Anche se Splashtop Remote Desktop è classificato come un'app aziendale, l'azienda è veloce a sottolineare che un bel po 'di giocatori hard-core stanno utilizzando per giocare giochi PC ad alta intensità grafica come World of Warcraft sui loro iPad. Chi sapeva che in realtà è una rivoluzionaria app di gioco sotto mentite spoglie?

Come sottolinea il blogger Brian Johnson di TouchArcade nella sua recente recensione, «Splashtop è fondamentalmente una rappresentazione 1:1 di ciò che sta accadendo sul tuo PC, ed è totalmente divertente da giocare!» Infine, un'app di gioco in grado di soddisfare entrambi i campi — i giocatori occasionali medi, che sempre più si rivolgono ai loro dispositivi mobili per un gioco veloce come CityVille per passare il tempo, e i giocatori seri che vogliono un'esperienza di gioco più ricca e più profonda.

Splashtop Remote si connette a qualsiasi sistema operativo Windows 7, Windows Vista, Windows XP o Mac OS X 10.6 o superiore. Splashtop Remote è costituito da due componenti: un'applicazione in esecuzione sul dispositivo mobile e un'applicazione in esecuzione sul computer. Lo smartphone o il tablet si connette al computer tramite qualsiasi rete. Per ulteriori informazioni su Splashtop Remote, visitare: https://www.splashtop.com/remote.

Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine.

