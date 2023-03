Splashtop Remote Desktop aggiunge il supporto per Mac

Gli utenti possono ora accedere direttamente a contenuti multimediali, giochi e applicazioni sui Mac di casa o in ufficio da un iPhone, iPad, iPod touch o un telefono Android

27 gennaio 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi di aver esteso il suo pluripremiato prodotto software Splashtop Remote Desktop al supporto dei Mac. Ora gli utenti di iMac, Mac Pro, MacBook Pro e Air e Mac Mini possono accedere e controllare il proprio Mac di casa o dell'ufficio da remoto utilizzando un tablet, come l'iPad, o uno smartphone, come l'iPhone.

«Grazie alle sue capacità audiovisive, il Mac è stato a lungo l'oggetto d'amore di Hollywood. E come il Mac, Splashtop Remote brilla di contenuti multimediali», ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. «Il nostro software supporta un frame rate elevato che significa film più fluidi. Ora, con la compatibilità Mac, Splashtop Remote è pronto per una relazione con Hollywood.»

Il supporto Mac per Splashtop Remote è l'ultimo aggiornamento della famiglia di prodotti Splashtop, che include anche il supporto per Windows, client iOS e dispositivi Android. Consente agli utenti di accedere e controllare facilmente il proprio computer da remoto tramite un dispositivo mobile, ad esempio un iPad, un iPhone o un Dell Streak basato su Android, Samsung Galaxy Tab o Lenovo LePad, colmando l'esperienza di elaborazione tra i dispositivi.

Per la prima volta, gli utenti possono godere di un'esperienza PC e Mac remota ricca e interattiva che include video e audio in tempo reale. Con Splashtop Remote, gli utenti possono guardare film, ascoltare musica, accedere a tutti i loro file e applicazioni e giocare a giochi PC, Mac e Flash da remoto. Splashtop Remote è localizzato per utenti in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e spagnolo.

I partecipanti a Macworld 2011 sono invitati a provare Splashtop Remote sul Mac da soli visitando Splashtop nella Mobile App Showcase, Booth #818, durante lo spettacolo.

Il client Splashtop Remote è disponibile da subito nell'App Store di Apple e su iTunes e nell'Android Market. Per scaricare gratuitamente l'applicazione Splashtop Remote per Mac o per saperne di più su Splashtop Remote visita il sito https://www.splashtop.com/remote. Per le immagini, visita qui.

Informazioni su Splashtop



Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 50 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World , il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine . Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.Splashtop.com

