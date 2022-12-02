Splashtop Remote Desktop aggiunge il supporto per Mac
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Gli utenti possono ora accedere direttamente a contenuti multimediali, giochi e applicazioni sui Mac di casa o in ufficio da un iPhone, iPad, iPod touch o un telefono Android
27 gennaio 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi di aver esteso il suo pluripremiato prodotto software Splashtop Remote Desktop al supporto dei Mac. Ora gli utenti di iMac, Mac Pro, MacBook Pro e Air e Mac Mini possono accedere e controllare il proprio Mac di casa o dell'ufficio da remoto utilizzando un tablet, come l'iPad, o uno smartphone, come l'iPhone.
«Grazie alle sue capacità audiovisive, il Mac è stato a lungo l'oggetto d'amore di Hollywood. E come il Mac, Splashtop Remote brilla di contenuti multimediali», ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. «Il nostro software supporta un frame rate elevato che significa film più fluidi. Ora, con la compatibilità Mac, Splashtop Remote è pronto per una relazione con Hollywood.»
Il supporto Mac per Splashtop Remote è l'ultimo aggiornamento della famiglia di prodotti Splashtop, che include anche il supporto per Windows, client iOS e dispositivi Android. Consente agli utenti di accedere e controllare facilmente il proprio computer da remoto tramite un dispositivo mobile, ad esempio un iPad, un iPhone o un Dell Streak basato su Android, Samsung Galaxy Tab o Lenovo LePad, colmando l'esperienza di elaborazione tra i dispositivi.
Per la prima volta, gli utenti possono godere di un'esperienza PC e Mac remota ricca e interattiva che include video e audio in tempo reale. Con Splashtop Remote, gli utenti possono guardare film, ascoltare musica, accedere a tutti i loro file e applicazioni e giocare a giochi PC, Mac e Flash da remoto. Splashtop Remote è localizzato per utenti in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e spagnolo.
I partecipanti a Macworld 2011 sono invitati a provare Splashtop Remote sul Mac da soli visitando Splashtop nella Mobile App Showcase, Booth #818, durante lo spettacolo.
Il client Splashtop Remote è disponibile da subito nell'App Store di Apple e su iTunes e nell'Android Market. Per scaricare gratuitamente l'applicazione Splashtop Remote per Mac o per saperne di più su Splashtop Remote visita il sito https://www.splashtop.com/remote. Per le immagini, visita qui.
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. (precedentemente nota come DeviceVM, Inc.) è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza informatica in modo che le persone di tutto il mondo possano accedere rapidamente a contenuti e applicazioni. Splashtop Remote, riconosciuto da Apple come uno dei prodotti più venduti sull'App Store, permette agli utenti di godere di un'esperienza informatica completa da uno smartphone o da un tablet, mentre sono lontani dal proprio PC. Il prodotto Splashtop OS, introdotto per la prima volta nel 2007, è una pluripremiata piattaforma instant-on che consente agli utenti di connettersi, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC.
Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 50 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Sciencee il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.Splashtop.com
Contatto con i media: Splashtop PR Team