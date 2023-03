Splashtop Remote sale all'applicazione iPad a pagamento #1 in quattro paesi

La prima app per iPad che offre da remoto l'esperienza completa di Windows, con video e audio, è cresciuta in modo impressionante nei primi due mesi di disponibilità.

20 ottobre 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc, leader mondiale nel settore dell'instant-on computing, ha annunciato oggi che la sua ultima applicazione, Splashtop Remote per iPad, ha conquistato una posizione di rilievo nel mercato delle applicazioni per iPad. Tra le applicazioni a pagamento, Splashtop Remote ha conquistato la posizione di leader in tutte le categorie di applicazioni in quattro paesi: Australia, Giappone, Corea e Regno Unito. Inoltre, Splashtop Remote ha conquistato la seconda posizione tra le applicazioni a pagamento per iPad in Canada e in Cina ed è la prima applicazione business a pagamento negli Stati Uniti.

"Il settore del mobile computing è in rapida evoluzione e l'ascesa del personal cloud, unita alla popolarità dei dispositivi mobili e non-PC, ha reso l'esperienza informatica più flessibile e allo stesso tempo più frammentata", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop Inc. Splashtop Remote è il primo prodotto in grado di collegare efficacemente l'esperienza informatica tra i vari dispositivi e gli utenti ne sono entusiasti". La crescita senza precedenti dell'applicazione dimostra la richiesta degli utenti di accedere in mobilità ai propri contenuti personali e alle applicazioni su più dispositivi."

Nella categoria delle applicazioni aziendali, Splashtop Remote è già cresciuta fino a dominare in tutto il mondo. L'applicazione è al primo posto in 10 paesi, tra cui Australia, Canada, Cina, Hong Kong, Giappone, Corea, Polonia, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti. Splashtop Remote è anche l'app aziendale numero tre in Germania.

Gli utenti di Splashtop Remote utilizzano l'applicazione per qualsiasi cosa, dalle app per la produttività e l'istruzione ai film e ai videogiochi. Gli usi più comuni del prodotto includono l'accesso a contenuti web basati su Flash, applicazioni Microsoft Office come Outlook o PowerPoint e l'accesso a contenuti multimediali sulla rete domestica.

Splashtop Remote consente agli utenti di accedere e controllare facilmente il proprio PC per provare completamente Windows da remoto tramite un iPad, colmando l'esperienza di elaborazione tra i dispositivi. Per la prima volta, gli utenti possono godere di un'esperienza PC remota ricca e interattiva che include funzionalità audio e video in tempo reale. Con Splashtop Remote, gli utenti possono guardare film, ascoltare musica, accedere a tutti i file e le applicazioni di Windows e persino giocare a giochi PC e Flash da remoto. Splashtop Remote per iPad è ora disponibile nell'Apple App Store. Per ulteriori informazioni su Splashtop Remote, visitare: https://www.splashtop.com/remote

Splashtop Inc. (ex DeviceVM, Inc.) è un'azienda privata di software, selezionata da Dow Jones come una delle 50 migliori aziende da tenere d'occhio. Splashtop Inc. ha sede nella Silicon Valley e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Con la sua pluripremiata famiglia di prodotti Splashtop, l'azienda sta migliorando l'esperienza informatica di tutti i giorni, fornendo un accesso rapido e comodo alle informazioni che interessano agli utenti. Introdotto per la prima volta nel 2007, il prodotto di punta Splashtop è una pluripremiata piattaforma instant-on che consente agli utenti di essere online pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop Remote permette agli utenti di godere di tutta l'esperienza di Windows dal proprio iPad o da un altro dispositivo mobile, mentre sono lontani dal proprio PC.

I prodotti Splashtop sono attualmente disponibili su oltre 40 milioni di PC dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2010 CES" di Laptop Magazine. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com

