Il browser remoto Splashtop consente agli utenti di Internet Explorer, Firefox e Chrome per iPad

Applicazione consente agli utenti iPad di navigare in rete collegandosi a un browser sul proprio PC

28 aprile 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha presentato oggi Splashtop® Remote Browser. L'applicazione consente agli utenti dell'iPad di navigare sul web utilizzando il browser predefinito - Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla Firefox o Google Chrome - del loro computer principale. Supporta tutti i plug-in, i segnalibri e i dati memorizzati nel browser del computer.

Splashtop Remote Browser offre vantaggi rispetto ai browser disponibili oggi per i dispositivi mobili. Poiché l'applicazione esegue il browser completo del PC, ha naturalmente un'interfaccia familiare e contiene tutti i plug-in, inclusi Adobe® Flash® e Microsoft® Silverlight™, credenziali di accesso memorizzate, segnalibri e dati dei moduli.

I nuovi tipi di utilizzo dei dispositivi mobili abilitati da Splashtop Remote Browser includono:

Consumo di media online - dal tuo iPad puoi visitare i siti web di musica, video e radio online più conosciuti e goderti i contenuti proprio come fai sul tuo PC, indipendentemente dal fatto che i siti supportino l'iPad. Secondo il rapporto di Forrester Research, Inc. del marzo 2011, Best Practices For Tablet Media Apps, il 58% degli utenti di iPad usa il tablet per guardare video.

Giochi basati su browser : puoi anche giocare ai tuoi giochi preferiti che utilizzano Flash o Shockwave dall'iPad usando Touch!

Pratico shopping online : gli indirizzi di spedizione, i login e le password e i numeri di carta di credito memorizzati dal browser del computer non devono essere inseriti nuovamente sulla tastiera dell'iPad.

«Nel mondo dei browser web mobile, tutte le strade non portano a Roma. Alcuni browser ti lasciano alto e asciutto a Timbuktu,» ha detto Mark Lee, CEO di Splashtop. «Utilizzando Splashtop Remote Browser, puoi andare ovunque il tuo browser PC ti porti, senza limitazioni Flash o incompatibilità dei plug-in. Tutto questo da un iPad.»

Splashtop Remote Browser per iPad è disponibile gratuitamente presso l'Apple App Store ed è limitato a sessioni di 5 minuti. Attualmente supporta la navigazione tramite un computer basato su Windows. Il supporto Mac OS è in fase di sviluppo. I consumatori possono eseguire l'aggiornamento all'applicazione Splashtop Remote Desktop completa e illimitata per $4,99.

Informazioni su Splashtop



Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

