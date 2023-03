Telecomando Splashtop per Android nominato migliore app al CES 2011 da Laptop Magazine

La forza della connessione remota, la facilità di accesso e l'eccezionale qualità di video e audio rappresentano una combinazione vincente.

12 gennaio 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi che il suo ultimo prodotto software, Splashtop Remote per Android, ha vinto l'ambito premio Best of CES di LAPTOP Magazine . L'applicazione si è aggiudicata il primo posto nella categoria Miglior App/Software. I vincitori sono stati scelti in quanto rappresentano i prodotti più innovativi tra le decine di prodotti presentati al Consumer Electronics Show 2011.

«Questo è come ottenere l'Academy Award per il miglior software — ci permette di inserire qualche spavalderia nel nostro codice», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Splashtop Remote per Android rappresenta un pezzo chiave del nostro 'Bridge to Anywhere ', rendendo incredibilmente facile per le persone con tablet basati su Android e altri dispositivi mobili per godere le loro informazioni precedentemente legate al PC e intrattenimento in movimento, sempre e ovunque.»

Oltre a quest'ultima onorificenza, Splashtop Remote è stato recentemente nominato "best seller" negli elenchi di Apple iTunes 2010 Rewind per Giappone, Regno Unito, Canada e Australia, una classifica che mette in evidenza le offerte di prodotti più interessanti disponibili durante l'anno per iPhone, iPad e iPod touch.

Splashtop Remote per Android è l'ultima novità della famiglia di prodotti Splashtop, che comprende anche il supporto per i client Windows e iOS. Splashtop Remote consente agli utenti di accedere e controllare il proprio computer da remoto attraverso un dispositivo mobile, come un iPad, un iPhone, un Dell Streak, un Samsung Galaxy Tab o un Lenovo LePad basati su Android, creando un ponte tra l'esperienza informatica e i dispositivi. Per la prima volta, gli utenti possono godere di un'esperienza di PC remoto ricca e interattiva che include video e audio in tempo reale. Con Splashtop Remote, gli utenti possono guardare film, ascoltare musica, accedere a tutti i loro file e applicazioni, giocare a PC e giochi Flash da remoto e persino svegliare un computer da remoto grazie alla funzione "Wake-on-LAN". Splashtop Remote è disponibile localizzato per gli utenti di inglese, cinese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano e spagnolo.

Splashtop Remote è ora disponibile nell'Apple App Store, su iTunes e su Android Market. Per ulteriori informazioni su Splashtop Remote, visitare il sito:https://www.Splashtop.com/remote.

Oggi, i prodotti basati su Splashtop sono disponibili su oltre 40 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi premi, tra cui il prestigioso premio «Prodotto più innovativo» di PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com

