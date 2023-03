Splashtop rilascia Splashtop Pro — App Enterprise per BlackBerry PlayBook

Con Splashtop Pro, l'IT può mobilitare la forza lavoro con i tablet BlackBerry PlayBook in trenta minuti.

10 maggio 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio di Splashtop Pro con il supporto per i tablet BlackBerry® PlayBook™. Splashtop Pro è stato progettato per l'IT aziendale, i fornitori di servizi e gli integratori di sistemi per abilitare la forza lavoro mobile con i tablet. Splashtop Pro è un'applicazione molto attesa dalla comunità IT aziendale che utilizza i tablet BlackBerry PlayBook e segue il successo di Splashtop Remote Desktop HD, un'applicazione molto venduta per il PlayBook.

Con Splashtop Pro, l'IT può gestire e monitorare in modo sicuro i dispositivi tramite una console Web basata su cloud di facile utilizzo. Ora l'IT può distribuire e impostare criteri che consentono a una forza lavoro mobile di sfruttare cloud personali, privati e pubblici, indipendentemente dal fatto che siano in esecuzione su una macchina fisica o virtuale.

"RIM punta a conquistare le aziende e Splashtop Pro è l'applicazione perfetta per sostenere il successo del PlayBook", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "I dipendenti possono andare ovunque con i loro PlayBook e avere un accesso remoto sicuro a tutte le applicazioni e ai file presenti sui loro computer".

«Splashtop ha sviluppato alcune delle principali applicazioni per BlackBerry PlayBook, tra cui una delle applicazioni aziendali più popolari in App World oggi. Siamo entusiasti che Splashtop stia portando Splashtop Pro nel PlayBook», ha dichiarato Martyn Mallick, VP di Global Alliances and Business Development. «Splashtop Pro e Blackberry PlayBook sono una combinazione vincente per portare il controllo remoto del desktop all'azienda.»

Utilizzando Splashtop Pro, un amministratore IT può:

* Distribuire facilmente i tablet in un'organizzazione senza modifiche all'infrastruttura

* Gestire centralmente la connettività dei dispositivi mobili e dei computer tramite una semplice console di amministrazione basata sul web

* Raggruppare i computer per l'accesso condiviso

* Monitorare la cronologia delle connessioni

* Ricevere un'assistenza prioritaria

Con Splashtop Pro, i dipendenti possono essere mobili e più produttivi utilizzando un tablet per condividere le risorse hardware e software di un'azienda. Splashtop Pro elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali tra dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili, oltre a video, musica e foto per presentazioni.

Splashtop Pro è adatto per l'uso in una varietà di scenari aziendali; ad esempio:

* Rappresentanti di vendita sul campo che hanno bisogno di accedere al sistema CRM interno della loro azienda o ad altre informazioni sui prezzi e sull'inventario

* Telelavoratori che lavorano da casa e che vogliono collegarsi in remoto al computer dell'ufficio tramite VPN

* Professionisti del settore sanitario che cercano un facile accesso all'EMR del paziente per spiegare i risultati in modo interattivo

* Gestori di ristoranti che utilizzano dispositivi mobili per l'inserimento degli ordini

Gli amministratori IT possono registrarsi per un account Splashtop Pro che supporta 5-25 utenti a https://www.splashtop.com/pro gratis, per i primi trenta giorni.

Splashtop Pro è composto da due componenti:

Applicazione Splashtop Pro in esecuzione sul BlackBerry PlayBook

Il software gratuito Splashtop Streamer che funziona su qualsiasi computer con Windows 7, Vista, XP

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di 6 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

