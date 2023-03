Splashtop rilascia Splashtop Pro per le aziende

Splashtop Pro consente ai provider IT e di servizi di mobilitare una forza lavoro in 30 minuti

1 novembre 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio di Splashtop Pro progettato per le aziende IT, i service provider e gli integratori di sistemi per abilitare la forza lavoro mobile con i tablet. Oggi le applicazioni mobili di Splashtop sono utilizzate da oltre 5 milioni di utenti di tablet e smartphone per accedere da remoto ad applicazioni e file per PC e Mac con audio completo e video ad alta definizione.

Con Splashtop Pro, l'IT può gestire e monitorare in modo sicuro i dispositivi tramite una console Web basata su cloud di facile utilizzo. Ora l'IT può distribuire e impostare criteri che consentano alle forze di lavoro mobili di sfruttare cloud personali, privati e/o pubblici, indipendentemente dal fatto che siano in esecuzione su una macchina fisica o virtuale.

«Splashtop Pro è il modo più veloce per abilitare la forza lavoro mobile. In 30 minuti, la forza lavoro di un'azienda è attiva e funzionante con tablet mobili con accesso completo alle loro app e file sui loro computer», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Siamo entusiasti di portare la facilità delle app consumer nel mondo IT aziendale, supportando al contempo l'IT per controllare e gestire centralmente la connettività sicura tra i dispositivi».

Utilizzando Splashtop Pro, un amministratore IT può:

Distribuzione semplificata dei tablet in un'organizzazione senza modifiche all'infrastruttura

Accesso sicuro ad applicazioni, file e contenuti sui computer aziendali da un dispositivo mobile

Gestione centralizzata della connettività di dispositivi mobili e computer tramite una semplice console di amministrazione basata sul Web

Gestire le autorizzazioni utente

Raggruppare i computer per l'accesso condiviso

Gestire le connessioni in base a criteri quali il tipo di connessione e l'ora

Monitorare la cronologia delle connessioni

Gestire gli aggiornamenti

Ricevere supporto prioritario

Con Splashtop Pro, i dipendenti possono essere mobili e più produttivi utilizzando un tablet per condividere le risorse hardware e software di un'azienda. Pro elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali tra dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili, oltre a video, musica e foto per presentazioni.

Splashtop Pro è adatto per l'uso in una varietà di scenari aziendali, ad esempio:

I rappresentanti di vendita sul campo che hanno bisogno di accedere al sistema CRM interno della propria azienda o ad altre informazioni su prezzi e inventario

Agenti immobiliari che vogliono regolare i loro orari senza tornare in ufficio

Telelavoratori che lavorano da casa e da remoto al computer dell'ufficio tramite VPN

Designer che desiderano impressionare i propri clienti quando presentano

Professionisti sanitari che cercano un facile accesso alla EMR del paziente per spiegare i risultati in modo interattivo • I titolari di franchising condividono informazioni di marketing o altre informazioni utili con le filiali

Gestori di ristoranti che utilizzano dispositivi mobili per l'inserimento degli ordini

Gli amministratori IT possono registrarsi per un account Splashtop Pro che supporta 5-25 utenti suwww.splashtop.com/pro gratuitamente, per i primi 30 giorni.

