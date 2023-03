Splashtop rilascia Splashtop 2 per iPhone come app gratuita

Splashtop lancia la versione iPhone del suo software desktop remoto di nuova generazione, Splashtop 2 — Remote Desktop («Splashtop 2"), sfruttando la sua infrastruttura proprietaria «Bridging Cloud», collegando in modo sicuro gli utenti iPhone con i loro computer da qualsiasi parte del mondo; l'app sarà offerta gratuitamente per un tempo limitato

17 ottobre 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio della versione per iPhone di Splashtop 2 - Remote Desktop ("Splashtop 2"), l'ultima generazione della sua pluripremiata applicazione di desktop remoto. Dopo l'uscita di Splashtop 2 per iPad a giugno e il lancio dell'infrastruttura "Bridging Cloud" di Splashtop, l'uscita di Splashtop 2 per iPhone sarà introdotta come applicazione gratuita per un periodo di tempo limitato.

Ad oggi, Splashtop ha permesso a oltre otto milioni di utenti di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere in remoto ai loro PC Windows e Mac, consentendo loro di eseguire applicazioni in remoto, visualizzare e modificare file, guardare film in HD e giocare a giochi ad alta intensità grafica.

«In poco più di 3 mesi dal suo rilascio, Splashtop 2 per iPad e tablet Android è già stato scaricato milioni di volte,» ha detto Mark Lee, CEO Splashtop e cofondatore. «Con questa nuova versione, stiamo portando gli utenti iPhone lo stesso alto livello di sicurezza, privacy e prestazioni che conquista costantemente Splashtop le sue valutazioni a 5 stelle.»

L'app Splashtop 2 consente la connettività tra i dispositivi in un ambiente di rete locale; inoltre, un modulo chiamato «Anywhere Access Pack», disponibile tramite l'acquisto in-app, consentirà agli utenti di connettersi ai propri dispositivi attraverso Internet.

L'app ha un'interfaccia riprogettata di facile utilizzo ed è stata ottimizzata per nuove funzionalità hardware, come il display Retina di Apple. La versione iPhone supporta fino a 30 fotogrammi al secondo di streaming e latenza inferiore ai 30 millisecondi, fornendo video fluidi e un'esperienza di gioco reattiva.

Con Splashtop 2, l'unica configurazione necessaria per connettersi ai computer è un nome utente e una password. Non è necessario configurare router o firewall, né inserire manualmente indirizzi IP o codici di sicurezza. Con l'aggiunta di Anywhere Access Pack, lo stesso semplice processo consente agli utenti di connettersi ai propri dispositivi in modo affidabile da qualsiasi parte del mondo, tramite Internet.

Inoltre, l'app ha una tecnologia di auto-ottimizzazione che si adatta alle condizioni della rete, consentendo all'utente di sfruttare appieno la larghezza di banda di una rete 3G o 4G o una connessione Internet. Pur proteggendo i dati degli utenti attraverso il suo Bridging Cloud proprietario, Splashtop implementa la tecnologia di crittografia standard del settore per mantenere un elevato livello di sicurezza.

È possibile assistere a una presentazione delle funzionalità su https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4, mentre un breve video di Splashtop 2 è disponibile qui:

Splashtop 2 può essere scaricato per iPhone dall'iTunes App Store all'indirizzohttps://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8. L'app è disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Anywhere Access Pack è disponibile gratuitamente per una prova di sette giorni, dopodiché può essere acquistato per $0,99 al mese o $9,99 all'anno.

Splashtop Streamer

Splashtop 2 richiede il download e l'installazione del software gratuito Splashtop Streamer su un PC Window o Mac. Piattaforme supportate: Windows 7, Vista e XP (incluso Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard o Lion è richiesto per gli utenti Mac). Si consiglia un computer con CPU dual-core per prestazioni ottimali. L'acquisto di Splashtop 2 include una licenza per accedere a un massimo di 5 computer.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo l'esperienza di desktop remoto migliore della categoria, collegando tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop offre agli utenti consumer e business un accesso interattivo, sicuro e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, ai contenuti multimediali e ai file, sempre e ovunque. I prodotti di Splashtop sono le applicazioni più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di otto milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi di HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner sono stati forniti con Splashtop. La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili stanno portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science e il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine. L'azienda ha sede a San Jose e uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per maggiori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com.

