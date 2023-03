Splashtop rilascia il sistema operativo Splashtop basato su MeeGo per OEM

L'azienda sostiene MeeGo per un'ampia adozione sul mercato

15 febbraio 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi il rilascio di una nuova versione del suo Splashtop® OS destinata ai partner OEM e ODM che stanno portando Splashtop basato su MeeGo™ sui tablet e netbook di nuova generazione. Il prodotto di punta di Splashtop è già stato distribuito su milioni di notebook e netbook dei principali OEM, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony e altri.

"Se sei un OEM, dovresti scegliere un partner software come sceglieresti un coniuge", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Dovrebbe essere qualcuno di cui ti fidi, qualcuno che capisca il tuo modo di operare e qualcuno che ti aiuti a portare un bel prodotto nel mondo. Ma nel settore informatico l'esperienza conta davvero: più ce n'è, meglio è. La base installata di Splashtop, pari a 60 milioni, dimostra che offriamo soluzioni collaudate e affidabili. Inoltre siamo un ottimo partner a lungo termine".

"La piattaforma software aperta e flessibile di MeeGo su architettura Intel® offre ai produttori di dispositivi mobili la libertà e le potenti capacità di offrire esperienze utente entusiasmanti", ha dichiarato Ram Peddibhotla, system software marketing director di Intel Corporation. "Intel dà il benvenuto a Splashtop e ad altri fornitori di software nell'ecosistema MeeGo per applicare la sua profonda conoscenza del software e aiutare i produttori a portare rapidamente sul mercato i dispositivi mobili."

Il prodotto di punta di Splashtop è una pluripremiata piattaforma instant-on che consente agli utenti di connettersi, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. La nuova versione del prodotto basata su MeeGo si collegherà al negozio di applicazioni del centro Intel AppUpSM, consentendo agli utenti di acquistare, scaricare ed eseguire una serie di applicazioni software per MeeGo.

Gli OEM possono estendere ulteriormente l'esperienza d'uso di MeeGo con l'aggiunta di Splashtop Remote, un'applicazione di desktop remoto molto venduta. Permette agli utenti di collegare un dispositivo MeeGo, Android, Windows o iOS a un PC o a un Mac, per accedere senza problemi alle applicazioni e ai contenuti del computer mentre sono in movimento.

Splashtop è un collaboratore attivo e un entusiasta sostenitore del progetto MeeGo. Il CEO e co-fondatore di Splashtop, Mark Lee, fa parte del consiglio di amministrazione della Linux Foundation, l'ente che si occupa dello sviluppo di MeeGo, e due dirigenti di Splashtop lavorano direttamente per promuovere MeeGo per conto della fondazione in Asia.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.SplashTop.com

