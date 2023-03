Splashtop Presenter trasforma un iPad nel telecomando Ultimate Presentation

Controlla le diapositive di PowerPoint e Keynote da qualsiasi punto della stanza e annota i contenuti per dare vita alle idee

9 gennaio 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio di Presenter, un'applicazione che trasforma l'iPad nel telecomando per presentazioni definitivo. Presenter si collega a un PC o a un Mac via Wifi per consentire a un oratore di presentare e annotare le diapositive, presentare video, rispondere alle domande e interagire con il pubblico senza essere legato al computer o al podio.

Presenter è ideale per:

Dirigenti di vendita che vogliono stupire il pubblico con effetti speciali e annotazioni, anche quando si lavora dal retro della stanza

Gli istruttori consentono ai membri del pubblico di rispondere alle domande direttamente su un iPad, senza arrivare davanti alla stanza

I formatori che desiderano essere più efficaci consentendo la partecipazione del tirocinante con i contenuti del proprio posto a sedere

«Presenter è il nuovo amico di produttività di un professionista aziendale. Ora è facile aggiungere pizzazz alle presentazioni per catturare l'attenzione del pubblico», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Essere in grado di muoversi liberamente in una stanza, interagire con i partecipanti, non importa quanto piccoli o grandi, aggiungerà un impatto alle tue presentazioni.»

Presenter dispone di una barra degli strumenti mobile facile da usare sul tuo iPad per disegnare, evidenziare o scrivere su qualsiasi contenuto, anche Keynote, Adobe Flash e video. Un altoparlante può applicare diversi colori e dimensioni di penne, evidenziatori e forme per enfatizzare i dettagli, rispondere a domande o aggiungere informazioni al volo.

Oltre alle caratteristiche di annotazione, sono inclusi strumenti speciali. L'ombreggiatura dello schermo consente a un presentatore di rivelare parti del suo display, ad esempio per condurre quiz. Lo Spotlight può essere spostato e ingrandito per concentrarsi su dettagli importanti. È possibile creare lavagne a fogli mobili completamente modificabili per la visualizzazione con una varietà di sfondi ideali per applicazioni aziendali che possono quindi essere condivise via e-mail con colleghi o membri del pubblico.

Presenter include una tastiera virtuale e gesti touch per simulare il mouse, mostrare o nascondere la barra degli strumenti, scorrere verso sinistra verso destra nelle presentazioni di PowerPoint o PDF o navigare nei siti Web.

Presenter può essere scaricato per 19,99 dollari dall'Apple App Store all'indirizzo https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-presenter/id479700507?ls=1&mt=8

Presenter supporta sia iPad 1 che 2 e richiede che Splashtop Streamer sia installato su un computer che esegue Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6+.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo la migliore esperienza informatica cross-device della categoria, unendo tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti di Splashtop sono stati distribuiti su oltre 100 milioni di dispositivi di HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam e altre sono le applicazioni più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog e Amazon Android App Store, che deliziano milioni di utenti mobili con un accesso interattivo e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, ai contenuti multimediali e ai file in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che richiedono connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, IT e service provider possono «mobilitare» una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza a livello del consumatore sui propri dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendali.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi: il premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop ha sede a San Jose con squadre a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

