Splashtop potenzia le capacità di controllo remoto di Syncro

SAN JOSE, Calif., 2 giugno 2021-Splashtop, fornitore leader di soluzioni di accesso remoto, e SyncroMSP, la moderna piattaforma di Remote Monitoring & Management (RMM) e Professional Services Automation (PSA), stanno ampliando la loro partnership per consentire ai fornitori di servizi gestiti (MSP) di supportare in modo sicuro ed efficiente i dispositivi gestiti, aumentando la redditività e la soddisfazione dei clienti. Gli MSP hanno anche l'opportunità di generare ulteriori ricavi offrendo Splashtop ai loro clienti per consentire il lavoro da remoto e il lavoro ibrido post-pandemia.

In passato, gli utenti di Syncro dovevano acquistare un abbonamento separato a Splashtop e gestire le loro macchine e i loro tecnici su entrambe le console. In risposta al feedback degli utenti e alla domanda popolare, Syncro ora includerà Splashtop all'interno della sua piattaforma per tutti i clienti, consentendo un'esperienza del tutto omogenea e fornendo queste funzionalità:

Accesso remoto ad alte prestazioni ai computer gestiti in qualsiasi momento, anche senza la presenza di un utente finale.

Accesso remoto con un solo clic agli asset da qualsiasi punto della piattaforma Syncro

Funzioni in sessione come il trasferimento di file, la stampa remota, la chat e molto altro.

La possibilità di acquistare e rivendere l'accesso remoto ai clienti

"La possibilità di accedere istantaneamente da remoto a un dispositivo gestito da qualsiasi luogo, di risolvere i problemi e di risolverli subito è fondamentale per gli MSP per garantire un'elevata soddisfazione dei clienti. Siamo entusiasti che l'accesso remoto di Splashtop aiuti gli MSP non solo a raggiungere questo obiettivo, ma anche a consentire ai loro clienti di lavorare da remoto grazie alla piattaforma integrata all-in-one di Syncro", ha dichiarato Mark Lee, co-fondatore e CEO di Splashtop.

"Splashtop è stata la soluzione di controllo remoto preferita da molti dei nostri clienti e siamo felici di poterla offrire in bundle con Syncro. Le prestazioni di alto livello di Splashtop consentono ai nostri utenti di lavorare in modo più produttivo e di avere una migliore esperienza d'uso. Questa partnership è un ulteriore passo avanti nella costruzione dello strumento integrato più avanzato per aumentare la redditività di MSPs", ha dichiarato Robert Reichner, CEO di Syncro.

"I nostri tecnici utilizzano Syncro e Splashtop da molti mesi ormai, ed è stato fantastico! Grazie a questa combinazione, disponiamo di tutti gli strumenti necessari per garantire servizi e assistenza IT di alta qualità ai nostri clienti. L'integrazione di Splashtop in Syncro ne semplificherà l'utilizzo", ha dichiarato Mark Bradshaw, amministratore delegato di SME IT Solutions Limited.

Visita splashtop.com/integrations/syncro per saperne di più sulla soluzione combinata e sul suo funzionamento.

Informazioni su SyncroMSP

Syncro è alla guida del movimento delle piattaforme MSP di nuova generazione che combinano tutte le soluzioni di cui gli MSP hanno bisogno in un'unica piattaforma intuitiva. La piattaforma operativa MSP unificata di Syncro, automatizza e semplifica la fornitura di servizi per i professionisti IT in modo che possano far crescere le loro aziende. Visita syncromsp.com per maggiori informazioni.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre software e servizi di accesso remoto di nuova generazione per aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, dipartimenti IT e privati. L'approccio all'accesso remoto di Splashtop, basato sul cloud, sicuro e facilmente gestibile, sta sempre più sostituendo gli approcci tradizionali come le reti private virtuali (VPN), ottenendo un incredibile 93 Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita splashtop.com per maggiori informazioni.