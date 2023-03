Splashtop alimenta i nuovi notebook Acer Small Business

I clienti che acquistano i nuovi notebook TravelMate e Gateway possono godere di tempi di avvio rapidi e leggere e-mail e documenti off-line 11 novembre 2010 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'instant-on computing, ha annunciato oggi che i più recenti notebook ultraportatili di classe business di Acer includeranno InstantView, una tecnologia progettata e personalizzata da Acer basata sulla pluripremiata piattaforma instant-on Splashtop OS. InstantView offre agli utenti aziendali un accesso immediato ai loro laptop aziendali Acer/Gateway entro pochi secondi dalla pressione del pulsante di accensione. Inoltre, i documenti d'ufficio, le e-mail, le attività e gli elementi del calendario esportati in precedenza possono essere letti offline quando non è disponibile una connessione a internet.

InstantView continua la collaborazione tra Acer, il secondo fornitore mondiale di PC, e Splashtop Inc., il principale fornitore di software per PC istantanei. InstantView è incluso con TravelMateTimelinex 8172T/ 8372T (11.6″/13.3″) e Gateway NS10/30 (11.6″/13.3″).

«Lavorando con Acer su InstantView, aiutiamo i loro clienti a integrare Internet nella loro giornata lavorativa utilizzando la nostra tecnologia immediata leader di mercato,» ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop Inc. «Per i professionisti in movimento che hanno bisogno di rimanere in contatto con l'ufficio e i clienti, InstantView lo rende facile e veloce da navigare sui siti web, controllare la posta elettronica e leggere i documenti aziendali il tutto senza avviare Windows.»

InstantView include le seguenti funzioni:

Si avvia dopo pochi secondi dalla pressione del pulsante di accensione

Visualizza la posta, i contatti, le attività e le pianificazioni di Microsoft Outlook, oltre a poter visualizzare, modificare e sincronizzare le modifiche (esclusa la posta) con Windows utilizzando il desktop Personal Information Manager (PIM).

Il browser Internet supporta i contenuti Adobe Flash

Visualizza i documenti di Microsoft Office Word, PowerPoint e Adobe Acrobat.

Visualizza fino a 200 scatti del browser e delle schermate utilizzando le funzioni ScreenGrab e WebGrab

Visualizza offline le informazioni di Outlook, Microsoft Office, i documenti PDF e le schermate esportate in precedenza.

«Lavorando con Splashtop, l'aggiunta di InstantView all'interno dei nostri nuovi notebook di classe business ridefinisce l'esperienza utente aziendale per una disponibilità immediata delle informazioni. Inoltre, la possibilità di lavorare online o offline andrà a vantaggio della produttività complessiva di un'organizzazione», ha dichiarato David Lee, vice presidente associato di Acer Mobile Computing Business Unit.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. (precedentemente conosciuta come DeviceVM, Inc.) è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di ottimizzare l'esperienza informatica in modo che le persone di tutto il mondo possano rapidamente raggiungere ciò che conta per loro. Il prodotto di punta Splashtop OS, introdotto per la prima volta nel 2007, è una premiata piattaforma istant-on che consente agli utenti di accedere online, accedere alla posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. La famiglia ampliata di prodotti include Splashtop Remote, che consente agli utenti di godere dell'esperienza completa di Windows dal proprio iPad o da un altro dispositivo mobile, lontano dal proprio PC Windows.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 40 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2010 CES» da Laptop Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com

