Splashtop alimenta soluzioni istantanee per tutti i netbook più diffusi
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I netbook di Acer, ASUS, HP, Lenovo e LG si avviano tutti in pochi secondi con Splashtop
LAS VEGAS, NV - 7 gennaio 2010 - In occasione del Consumer Electronics Show 2010, DeviceVM, l'azienda privata che si occupa della pluripremiata piattaforma software instant-on Splashtop™, ha annunciato che la tecnologia Splashtop è ora disponibile su tutti i più diffusi netbook instant-on dei principali produttori mondiali. DeviceVM lavora a stretto contatto con i suoi partner OEM per creare un'esperienza instant-on unica, basata sulla tecnologia Splashtop, per ogni famiglia di netbook.
L'ultima conferma dello slancio di Splashtop è l'implementazione dell'ambiente instant-on ASUS Express Gate, alimentato da Splashtop, nella serie di netbook Eee PC, tra cui i modelli 1005HA, 1001HA, 1201HA e 1101HA, oltre al netbook tablet EeePC T91MT, annunciato di recente.
«Con la crescita del mercato dei netbook, Splashtop sta crescendo con esso e continuiamo a innovare verso un'esperienza più veloce e personale per l'utente finale», ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di DeviceVM. «Splashtop ora supporta interfacce utente touch, connettività 3G e funzionalità per l'uso off-line, in modo che gli utenti possano sfruttare appieno i loro netbook.»
Per ottenere la connettività internet 3G veloce e il passaggio senza soluzione di continuità tra 3G e Wi-Fi richiesto dagli utenti di netbook, DeviceVM ha integrato Splashtop con le soluzioni di chipset 3G più popolari sul mercato, inclusi chipset di Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm e ZTE. L'azienda lavora anche a stretto contatto con gli operatori wireless per fornire funzionalità di gestione della connessione 3G robuste.
Splashtop è stato implementato su una serie di netbook Windows™ 7 come ambiente di accompagnamento istantaneo, che fornisce una navigazione e una comunicazione veloce e sicura, dando agli utenti la possibilità di entrare in Windows per accedere alle applicazioni di produttività locale come Microsoft Office™.
Per rispondere alla rapida espansione del mercato dei netbook, DeviceVM annuncia separatamente il suo prodotto Splashtop di seconda generazione, che offre agli utenti di Splashtop ricche capacità di personalizzazione, espande il supporto touch e fornisce servizi web ottimizzati a livello regionale.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è la pluripremiata piattaforma instant-on che migliora l'esperienza di personal computing. Splashtop permette agli utenti di effettuare ricerche e navigare sul web, consultare la posta elettronica e chattare con gli amici pochi secondi dopo aver acceso il PC. Splashtop è attualmente disponibile su oltre 30 milioni di PC, su 400 modelli di netbook, notebook, schede madri e desktop dei principali produttori, tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Dal suo debutto nell'ottobre 2007, Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World e il premio "Best of What's New" di Popular Science. Per maggiori informazioni, visita https://www.splashtop.com
Informazioni su DeviceVM
DeviceVM, Inc. è una società di software privata, selezionata da Dow Jones come una delle prime 50 aziende da guardare. Con il suo prodotto Splashtop istantaneo, DeviceVM sta migliorando l'esperienza quotidiana degli utenti di computer. Fondata nel 2006, DeviceVM ha sede nella Silicon Valley con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei.
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