Splashtop alimenta soluzioni istantanee per tutti i netbook più diffusi

I netbook di Acer, ASUS, HP, Lenovo e LG si avviano tutti in pochi secondi con Splashtop

LAS VEGAS, NV - 7 gennaio 2010 - In occasione del Consumer Electronics Show 2010, DeviceVM, l'azienda privata che si occupa della pluripremiata piattaforma software instant-on Splashtop™, ha annunciato che la tecnologia Splashtop è ora disponibile su tutti i più diffusi netbook instant-on dei principali produttori mondiali. DeviceVM lavora a stretto contatto con i suoi partner OEM per creare un'esperienza instant-on unica, basata sulla tecnologia Splashtop, per ogni famiglia di netbook.

L'ultima conferma dello slancio di Splashtop è l'implementazione dell'ambiente instant-on ASUS Express Gate, alimentato da Splashtop, nella serie di netbook Eee PC, tra cui i modelli 1005HA, 1001HA, 1201HA e 1101HA, oltre al netbook tablet EeePC T91MT, annunciato di recente.

«Con la crescita del mercato dei netbook, Splashtop sta crescendo con esso e continuiamo a innovare verso un'esperienza più veloce e personale per l'utente finale», ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di DeviceVM. «Splashtop ora supporta interfacce utente touch, connettività 3G e funzionalità per l'uso off-line, in modo che gli utenti possano sfruttare appieno i loro netbook.»

Per ottenere la connettività internet 3G veloce e il passaggio senza soluzione di continuità tra 3G e Wi-Fi richiesto dagli utenti di netbook, DeviceVM ha integrato Splashtop con le soluzioni di chipset 3G più popolari sul mercato, inclusi chipset di Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm e ZTE. L'azienda lavora anche a stretto contatto con gli operatori wireless per fornire funzionalità di gestione della connessione 3G robuste.

Splashtop è stato implementato su una serie di netbook Windows™ 7 come ambiente di accompagnamento istantaneo, che fornisce una navigazione e una comunicazione veloce e sicura, dando agli utenti la possibilità di entrare in Windows per accedere alle applicazioni di produttività locale come Microsoft Office™.

Per rispondere alla rapida espansione del mercato dei netbook, DeviceVM annuncia separatamente il suo prodotto Splashtop di seconda generazione, che offre agli utenti di Splashtop ricche capacità di personalizzazione, espande il supporto touch e fornisce servizi web ottimizzati a livello regionale.

