Splashtop Personal Remote Desktop in pacchetti su PC e tablet HP da $399 dollari Android All-in-One (AIO)

Splashtop è completamente ottimizzato per Nvidia Tegra 4 all'interno di HP Slate 21 AIO, offrendo intrattenimento domestico e produttività in HD

SAN JOSE, California - 16 luglio 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato l'integrazione di Splashtop Personal Remote Desktop nello Slate 21 All-in-One (AIO) di HP basato su Android 4.2. Grazie a Splashtop, gli utenti di HP Android AIO possono accedere e controllare da remoto le applicazioni in esecuzione su qualsiasi computer remoto, sia all'interno di abitazioni che di uffici remoti. Splashtop è anche completamente ottimizzato per Nvidia Tegra 4, dove i giochi video e 3D possono essere riprodotti in remoto fino a 60 fotogrammi al secondo con una latenza inferiore ai 30 millisecondi.

"Partner OEM innovativi come HP stanno introducendo un portafoglio di prodotti PC multi-OS per migliorare il lavoro e il divertimento", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop, "Splashtop è il modo più potente per unire diversi sistemi operativi e dispositivi."

Con gli innovativi Splashtop Configurable Scorciatoie e Gamepad, oltre alla funzionalità di annotazione Whiteboard (combinata e offerta come Productivity Pack che migliora la velocità e l'interattività), gli utenti Splashtop godono della migliore esperienza di collaborazione e desktop remoti da qualsiasi touch screen.

Il Bridging Cloud di Splashtop (a cui si accede con Anywhere Access Pack) funge da infrastruttura di relay globale, in modo che gli utenti possano accedere da remoto a qualsiasi computer in qualsiasi rete, con la sicurezza della crittografia TLS1.2 / AES-256.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità e di prestazioni delle VPN mobili / RDP / VDI. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. È l'unica azienda ad aver vinto il premio NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

Contatto con i media

415.905.4045

kim.gengler@horngroup.com