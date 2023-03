Splashtop collabora con Swiftpoint per offrire il supporto del mouse per gli utenti Splashtop Remote Desktop su iPad e iPhone

Migliorare la produttività del desktop remoto e il gioco per aziende e consumatori

San Jose, CA - 25 ottobre 2016 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione cross-screen, annuncia la partnership con Swiftpoint per offrire il supporto del mouse per iPad e iPhone quando si utilizza l'applicazione desktop remoto di Splashtop. Sia la versione consumer che quella business delle pluripremiate applicazioni di desktop remoto ad alte prestazioni di Splashtop sono ora ottimizzate per funzionare con il mouse Swiftpoint GT.

Con il mouse Swiftpoint GT, gli utenti di iPad e iPhone che accedono in remoto ai computer dell'ufficio tramite l'applicazione Splashtop remote desktop possono ora migliorare la loro produttività mentre lavorano su fogli di calcolo, documenti, Quicken, e-mail e altro ancora. Oltre a migliorare la produttività aziendale, per i consumatori il supporto del mouse migliora notevolmente l'esperienza di gioco a distanza, così come l'editing a distanza di foto e video.

«Molti utenti Splashtop hanno chiesto circa la possibilità di avere un supporto mouse Bluetooth per iPhone e iPad quando utilizzano applicazioni desktop remoto Splashtop ad alte prestazioni», ha detto Mark Lee, CEO di Splashtop e cofondatore, «Siamo entusiasti che ora, è una realtà attraverso la nostra partnership con Swiftpoint.»

Il mouse Swiftpoint GT è stato progettato per essere piccolo, comodo, intelligente e ideale per le persone impegnate in movimento, quindi quando si è presentata l'opportunità di collaborare con Splashtop per portare il nostro mouse ai loro utenti, l'abbiamo colta al volo"."Sam Jones, Global Manager di Swiftpoint, ha dichiarato: "La maggior parte delle persone che lavorano a casa o in ufficio utilizzano uno schermo, una tastiera e un mouse, ma quando sono fuori casa con l'iPad o l'iPhone possono utilizzare solo una tastiera e uno schermo; grazie alla collaborazione con Splashtop, gli utenti possono scegliere di utilizzare un mouse per una maggiore facilità d'uso e produttività, un risultato perfetto per i fan di Apple".

Il team di Swiftpoint ha sviluppato un mouse compatto, intelligente e pluripremiato che utilizza la tecnologia brevettata GesturePoint™ per imitare i gesti del tocco e del passaggio del dito, particolarmente utile quando si accede a un PC Windows 10. Il mouse può anche funzionare come un normale mouse per computer.

Swiftpoint GT è stato progettato per funzionare con Mac, Android e Windows, oltre che con iOS con le applicazioni di desktop remoto Splashtop, quindi può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo sia tramite il dongle USB (che funge anche da caricabatterie) sia tramite Bluetooth4™.

Splashtop ha vinto una moltitudine di premi e rimane all'avanguardia nella tecnologia del desktop remoto e i suoi prodotti hanno avuto oltre 25 milioni di download.

Il mouse Swiftpoint GT è stato progettato per essere utilizzato comodamente per lunghi periodi, è abbastanza piccolo da poter essere tenuto in tasca dall'utente e può durare fino a un mese con una sola carica, quindi si allinea bene con le funzionalità e l'usabilità di Splashtop su iPhone e iPad.

Le applicazioni consumer e business di Splashtop che supportano il mouse Swiftpoint GT sono ora disponibili su AppStore:

Splashtop Personal - Desktop remoto

Splashtop Business - Desktop remoto e assistenza

Gli utenti di Splashtop possono conoscere Swiftpoint GT dall'interno dell'applicazione stessa o visitando il sito www.swiftpoint.com/splashtop.