Splashtop collabora con Okinawa Crosshead e HP Japan per fornire nuovi servizi cloud remoti per Windows 10 «Reemo»

I servizi congiunti attivano servizi desktop remoti ad alte prestazioni e ad alta densità utilizzando il sistema HP Moonshot nel cloud della prefettura di Okinawa

San Jose, CA - 6 ottobre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione cross-screen, annuncia la partnership con Okinawa Crosshead (Direttore Tadaaki Tokashiki) e HP Japan (Direttore Presidente e CEO Hitoshi Yoshida) per consentire la fornitura in cloud di servizi di desktop remoto basati su Microsoft Windows 10, chiamati "Reemo". I servizi saranno ufficialmente attivi il 15 settembre 2015.

Senza la virtualizzazione dei desktop, il nuovo servizio desktop ospitato «Reemo» consente prestazioni elevate assegnando a ciascun utente una CPU hardware dedicata e una GPU all'interno del server HP Moonshot ad alta densità. 180 PC possono eseguire un unico sistema HP Moonshot 4.3U ad alta densità, offrendo prestazioni prevedibili e costi per utente. Splashtop è meglio conosciuto per la sua soluzione desktop remoto ad alte prestazioni che supporta l'accesso utilizzando qualsiasi dispositivo: Windows, MAC, iOS, Android, Chromebook e Linux. Okinawa Crosshead possiede call center e servizi post-vendita, con il supporto della Prefettura di Okinawa.

"Siamo entusiasti di collaborare con Okniawa Crosshead e HP Japan per ridefinire il cloud desktop ospitato", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Le aziende beneficiano di agilità, maggiore sicurezza, riduzione dei costi e miglioramento della produttività - accesso remoto da qualsiasi dispositivo, sempre e ovunque".

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, supporto e collaborazione su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. I prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Più di 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso i partner MDM / MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

e www.mirroring360.com. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Informazioni su Okinawa Crosshead

Okinawa Crosshead è stata fondata nel 2006 per contribuire all'industria IT e allo sviluppo delle risorse umane in Okinawa e nella rete connessa continentale. I servizi includono rete, supporto call center, provider di servizi gestiti, servizi SAAS e servizi cloud.

Informazioni su HP Giappone

HP crea nuove possibilità per la tecnologia di avere un impatto significativo su persone, imprese, governi e società. Con il più ampio portafoglio tecnologico che comprende sistemi di stampa, sistemi personali, software, servizi e infrastruttura IT, HP offre soluzioni per le sfide più complesse dei clienti in ogni regione del mondo. Ulteriori informazioni su HP (NYSE: HPQ) sono disponibili all'indirizzo https://hp.com

