Splashtop collabora con LANDESK per offrire accesso remoto ad alte prestazioni e supporto remoto da e verso dispositivi mobili e Chromebook
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
La partnership con LANDESK One espande i valori all'IT per abilitare la forza lavoro mobile
San Jose, CA - 3 settembre 2015 - Oggi Splashtop ha annunciato la disponibilità della sua pluripremiata e performante soluzione di desktop remoto Splashtop per i clienti di LANDESK Management Suite, nell'ambito del programma LANDESK One Partner. Le soluzioni di desktop remoto Splashtop completano l'approccio all'IT incentrato sull'utente di LANDESK Management Suite, offrendo la migliore esperienza di accesso e controllo in mobilità agli utenti:
I clienti LANDESK possono fornire facilmente ai dipendenti questa soluzione di accesso remoto sicura e ad alte prestazioni, consentendo alla loro forza lavoro mobile di accedere alle applicazioni e ai dati aziendali critici in qualsiasi momento e ovunque, da iPad, iPhone, dispositivi Android, Chromebook e computer.
I clienti LANDESK possono usufruire di una maggiore capacità di assistenza remota da e verso qualsiasi dispositivo mobile.
La soluzione desktop remoto ad alte prestazioni di Splashtop è apprezzata da oltre otto milioni di utenti oggi che utilizzano tutti i tipi di dispositivi e sistemi operativi: iOS, Android, Linux, Windows, MAC e Chromebook. A seconda delle esigenze, i clienti LANDESKM possono scegliere tra Splashtop Business basata su cloud o soluzione Splashtop Enterprise basata sul cloud. Per offrire ai clienti Splashtop Business un elevato livello di sicurezza, affidabilità e prestazioni, Splashtop gestisce un'infrastruttura di inoltro globale scalabile. Per i clienti che necessitano di integrazione con Active Directory, autenticazione a più fattori, integrazione MDM/EMM e/o supporto VDI, la soluzione on-premise Splashtop Enterprise offre flessibilità aggiuntive.
«Siamo entusiasti di collaborare con LANDESK per abbracciare la nuova era mobile in cui i dipendenti sono sempre in movimento con i loro dispositivi mobili, che richiedono l'accesso alle applicazioni e ai dati aziendali; allo stesso tempo, questi dispositivi mobili devono essere supportati», ha dichiarato Mark Lee, CEO & cofondatore di Splashtop. «La soluzione Splashtop ad alte prestazioni, sicura e affidabile consente all'IT di offrire un servizio clienti migliore e migliorare la produttività aziendale.»
«La forza lavoro di oggi vuole essere in grado di lavorare da qualsiasi luogo, utilizzando qualsiasi dispositivo», ha dichiarato Steve Workman, Vice President of Strategy di LANDESK. «Insieme, Splashtop e LANDESK consentono all'IT di supportare i dipendenti remoti utilizzando qualsiasi dispositivo e consentendo ai dipendenti di accedere in remoto ai computer di lavoro da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo».
Sono disponibili prove gratuite di Splashtop Business (cloud) e Splashtop Enterprise (on premise):
Splashtop Business: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business per il supporto remoto: https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop Enterprise: https://www.splashtop.com/enterprise
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Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" da PC World, "Best of What's New" di Popular Science, "Best of CES" da LAPTOP Magazine, ed è un finalista Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com e www.mirroring360.com.
Informazioni su LANDESK Software
LANDESK, l'autorità mondiale dell'IT incentrato sull'utente, consente agli utenti di essere più produttivi e aiuta l'IT ad abbracciare la velocità del cambiamento. Grazie all'integrazione e all'automazione della gestione dei sistemi IT, della gestione della sicurezza degli endpoint, della gestione dei servizi, della gestione degli asset IT e della gestione dei dispositivi mobili, LANDESK consente all'IT di bilanciare le esigenze degli utenti in rapida evoluzione con la necessità di proteggere gli asset e i dati critici. Con uffici dislocati in tutto il mondo, LANDESK ha sede a Salt Lake City, nello Utah. Per maggiori informazioni, visita il sito www.landesk.com.
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