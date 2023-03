Splashtop collabora con LANDESK per offrire accesso remoto ad alte prestazioni e supporto remoto da e verso dispositivi mobili e Chromebook

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso i partner MDM / MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com e www.mirroring360.com.

Informazioni su LANDESK Software

LANDESK, l'autorità mondiale dell'IT incentrato sull'utente, consente agli utenti di essere più produttivi e aiuta l'IT ad abbracciare la velocità del cambiamento. Grazie all'integrazione e all'automazione della gestione dei sistemi IT, della gestione della sicurezza degli endpoint, della gestione dei servizi, della gestione degli asset IT e della gestione dei dispositivi mobili, LANDESK consente all'IT di bilanciare le esigenze degli utenti in rapida evoluzione con la necessità di proteggere gli asset e i dati critici. Con uffici dislocati in tutto il mondo, LANDESK ha sede a Salt Lake City, nello Utah. Per maggiori informazioni, visita il sito www.landesk.com.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Copyright © 2015, Splashtop. Tutti i diritti riservati.

Contatto con i media

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com