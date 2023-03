Splashtop collabora con SOURCENEXT, il distributore di software numero uno in Giappone, per portare Splashtop Remote Desktop agli utenti giapponesi

SOURCENEXT presenta Splashtop a oltre 10 milioni di utenti registrati, radicando Splashtop nella rete di vendita al dettaglio giapponese

SAN JOSE, California - 25 settembre 2013- Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, ha annunciato una partnership con SOURCENEXT, l'editore di software numero uno in Giappone, per introdurre abbonamenti annuali e triennali al servizio Splashtop per i consumatori giapponesi.

«I consumatori e i professionisti esperti di tecnologia giapponesi hanno aiutato la rapida crescita di Splashtop. Splashtop Remote Desktop è diventata la prima app a pagamento per iPad in Giappone, prima di raggiungere questo status negli Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Australia e oltre 30 altri paesi», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Siamo entusiasti di collaborare con SOURCENEXT per offrire maggiore valore e servizi agli utenti giapponesi attraverso la vasta rete di distribuzione di SOURCENEXT.»

Splashtop è meglio conosciuto per la sua soluzione desktop remoto interattiva ad alte prestazioni su reti 3G e 4G che sfrutta un'infrastruttura di relay globale scalabile in oltre otto data center, incluso il Giappone. Utilizzando Splashtop, gli utenti possono ottenere l'accesso remoto ai propri computer da qualsiasi luogo. Ottengono nuovi livelli di produttività e convenienza accedendo a tutte le applicazioni, i file e i dati da qualsiasi dispositivo mobile.

"Siamo entusiasti di portare Splashtop nella rete di rivenditori, clienti e professionisti del settore di SOURCENEXT", ha dichiarato Noriyuki Matsuda, CEO e fondatore di SOURCENEXT. "Ci impegniamo a fornire innovazioni tecnologiche di qualità superiore a beneficio dei nostri clienti in Giappone".

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

Informazioni su SOURCENEXT

Fondata nel 1996, SOURCENEXT è il principale editore di software in Giappone, che si occupa della pianificazione, dello sviluppo e della commercializzazione di software ed è stato al primo posto per unità vendute per nove anni consecutivi. Con lo slogan "Software is Exciting", l'azienda fornisce ai suoi utenti un'ampia gamma di software che vanno dalle suite di sicurezza della serie "ZERO" - che offrono antivirus di alta qualità senza costi di rinnovo annuali - al suo popolarissimo software per la creazione di cartoline, "FUDEOH".

Con oltre 300 titoli totali nella sua linea di prodotti software, l'azienda si concentra anche sullo sviluppo di applicazioni per smartphone e servizi basati su cloud, e continua a essere all'avanguardia per quanto riguarda i nuovi prodotti e servizi in queste aree.

Nel 2006, SOURCENEXT è stata quotata nel Tokyo Stock Exchange Mothers e dal 2008 è stata quotata nella Prima Sezione del Tokyo Stock Exchange.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

