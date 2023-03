Splashtop collabora con Pertino per offrire la migliore soluzione di accesso remoto basato su SDN e desktop remoto sicuro per IT e MSP

MSP & I professionisti IT traggono vantaggio dall'integrazione della rete cloud SDN di Pertino con la soluzione di assistenza remota Splashtop più veloce e semplice.

San Jose, CA - 26 febbraio 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing e nella collaborazione, annuncia la sua partnership con Pertino, un'azienda che reinventa il networking per l'era del mobile e del cloud. Splashtop Remote Desktop è un'etichetta privata con il nome di Pertino Desktop, powered by Splashtop. Pertino Desktop, disponibile nell'app store AppScape dell'azienda per i servizi di rete, consente agli utenti di accedere in modo sicuro al proprio desktop da remoto da qualsiasi dispositivo e fornisce ai professionisti IT un mezzo efficace per fornire assistenza remota, poiché i dispositivi degli utenti sono sempre connessi e accessibili tramite Pertino.

"Il desktop remoto per l'accesso e l'assistenza è sempre stato uno dei servizi di rete più utilizzati dai nostri clienti", ha dichiarato Bharath Rangrajan, vicepresidente del prodotto di Pertino. "Splashtop è riconosciuta da milioni di utenti come la migliore esperienza di desktop remoto, e la nostra soluzione integrata come Pertino Desktop offrirà un valore senza pari e una maggiore produttività ai nostri clienti."

"Il software-defined networking e la virtualizzazione dei servizi stanno guidando una nuova ondata di disruption nell'attuale era del cloud ibrido", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Insieme a Pertino, vogliamo offrire la migliore esperienza di accesso remoto e di supporto all'IT e agli MSP, collegando in modo sicuro persone e risorse ovunque."

Con pochi clic, Pertino Desktop può essere implementato, consentendo un accesso sicuro e ad alte prestazioni alle risorse informatiche da qualsiasi luogo.

Informazioni su Splashtop

consentono alle persone di accedere e controllare le loro applicazioni, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. Splashtop è distribuito attraverso partner MDM/MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

