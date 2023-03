Splashtop collabora con OMS3 a iPad-Tize Electronics Record e sistema di cartelle cliniche e ospedali

I medici possono ora dettare a distanza trascrizioni, firmare documenti, annotare radiografie 3D e interagire con i dati dei pazienti da qualsiasi dispositivo mobile in modo sicuro.

SAN JOSE, California - 11 dicembre 2013 - Oggi Splashtop annuncia la partnership con OMS3 per offrire la soluzione My Practice Anywhere su iPad, consentendo a medici e infermieri di accedere in remoto al software di gestione dello studio medico da qualsiasi dispositivo mobile, rispettando al contempo qualsiasi politica di sicurezza e conformità. L'adozione della telefonia mobile consente agli studi medici di beneficiare dei vantaggi di un ufficio mobile e senza carta, di migliorare la produttività e di aumentare la soddisfazione dei pazienti.

"I medici risparmiano tempo e denaro dettando le note dei pazienti tramite Siri su iPad", ha dichiarato Jules Vergara, COO di OMS3, "Splashtop consente di salvare immediatamente i dati direttamente nella cartella clinica del paziente, eliminando i tempi e i costi della trascrizione manuale e rispettando al contempo tutte le politiche di sicurezza e di conformità".

Splashtop ha personalizzato la sua pluripremiata applicazione di desktop remoto per fornire:

Accesso ad alte prestazioni a immagini radiografiche ad alta risoluzione con possibilità di annotazioni

Semplicità e facilità d'uso: non è necessaria alcuna formazione, l'adozione è immediata

Dettatura a distanza - ottimizzata per l'integrazione con Siri di Apple

Conformità HIPAA - accesso altamente sicuro all'interno della rete per un alto livello di sicurezza.

"I dispositivi mobili stanno trasformando l'industria medica, in particolare il modo in cui medici, infermieri e pazienti interagiscono", ha dichiarato Mark Lee, CEO e fondatore di Splashtop, "Siamo entusiasti di collaborare con OMS3 per promuovere le innovazioni relative alla mobilitazione della soluzione OMS3 esistente basata su Windows per migliaia di medici e infermieri".

Con partner in molti settori, tra cui servizi medici, odontoiatrici, educativi e alimentari, Splashtop personalizza e private label la propria piattaforma di mobilitazione, come un modo veloce ed efficace per mobilitare le applicazioni Windows esistenti. Portare e risviluppare le applicazioni Windows esistenti su dispositivi mobili è difficile, costoso e spesso deve affrontare problemi di compatibilità e formazione.

Per maggiori informazioni su come Splashtop può aiutare gli operatori sanitari ad accedere alle cartelle cliniche dei pazienti, compresi i sistemi EMR e EHR, visita il sito: https://www.splashtop.com/healthcare

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Contatto Media

Caitlin Regan

415.905.4008

Caitlin.regan@horngroup.com