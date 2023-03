Splashtop collabora con NEC Biglobe per lanciare la soluzione mobile «SotoBiz» per piccole imprese

Accesso remoto sicuro e ad alte prestazioni a qualsiasi app e dato sui computer aziendali, da qualsiasi dispositivo

SAN JOSE, California - 12 dicembre 2013 - L'azienda leader nel settore dei software per desktop remoti Splashtop Inc e la sua filiale giapponese Splashtop KK hanno annunciato una partnership con NEC Biglobe per offrire la soluzione di accesso remoto mobile di Splashtop denominata "Soto Biz" di NEC BIGLOBE Corporation. "Soto Biz" è disponibile da BIGLOBE da oggi.

NEC Biglobe rivende Splashtop Business per le PMI



"Splashtop Business" è una soluzione SAAS ottimizzata per le PMI e le aziende. La soluzione di desktop remoto Splashtop è stata apprezzata da oltre 15 milioni di utenti. Poiché Splashtop è una tecnologia di rendering remoto in cui viene reindirizzata solo la schermata del desktop remoto, i dati non vengono scaricati su alcun dispositivo remoto. Inoltre, tutto il traffico viene crittografato e le sessioni vengono registrate per garantire la conformità aziendale. Oltre a Splashtop Business, BIGLOBE "Soto Biz" è una soluzione che combina servizi antivirus e MDM per la sicurezza del mobile computing e del BYOD.Mentre l'uso aziendale dei dispositivi mobili continua ad espandersi, anche la necessità di sicurezza mobile sta accelerando. Secondo un sondaggio di IDC Japan del gennaio 2013, oltre il 40% delle aziende giapponesi ha affrontato problemi di sicurezza e conformità dei dispositivi mobili. BIGLOBE collabora con Splashtop perché Splashtop ha sempre ottenuto le migliori valutazioni da parte degli utenti in Giappone e all'estero.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 14 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. È l'unica azienda a vincere il premio NVIDIA «Ones to Watch» Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

