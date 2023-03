Splashtop collabora con MStar per consentire la distribuzione bidirezionale di contenuti multimediali su dispositivi domestici e personali

Splashtop collabora con MStar per offrire la condivisione bidirezionale di contenuti, giochi e applicazioni su computer, telefoni, tablet, TV e cloud

1 febbraio 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi una partnership con MStar Semiconductor, Inc. ("MStar") per integrare le tecnologie di Splashtop nelle piattaforme Smart TV di MStar e consentire la distribuzione bidirezionale di contenuti, giochi e applicazioni da e verso i televisori con qualsiasi computer, telefono, tablet e servizio cloud, all'interno della casa o su Internet. I prodotti Splashtop sono stati distribuiti su oltre 120 milioni di dispositivi, tra cui telefoni cellulari, tablet e PC. Splashtop aggiunge ora un quarto schermo - la TV - per mantenere la promessa di essere la soluzione informatica cross-device leader a livello mondiale.

«Splashtop è entusiasta dell'opportunità di collaborare con MStar, il più grande produttore di chipset TV e monitor a livello mondiale, per sviluppare soluzioni cloud Smart TV e TV», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop e cofondatore. «Collaborando con MStar, insieme delizieremo gli utenti con la migliore esperienza a 4 schermi, condividendo senza problemi contenuti multimediali, giochi e applicazioni su tutti gli schermi, a casa o su Internet.»

«Le persone stanno cercando di condividere contenuti e applicazioni su tutti i loro schermi, e la TV a schermo grande gioca un ruolo fondamentale per arricchire l'esperienza di edutainment», ha dichiarato Irvin Fan, Vice President di MStar China. «Siamo entusiasti di collaborare con Splashtop per offrire ai clienti MStar i migliori servizi cross-screen e cloud.»

La soluzione integrata MStar e Splashtop Smart TV and TV cloud consente un'esperienza bidirezionale a quattro schermi per collegare smartphone, tablet e computer con schermi TV su cloud personali, privati e pubblici. I dispositivi mobili possono diventare il nuovo telecomando per le TV che migliora le funzionalità di ingresso e uscita (I/O) consentendo l'utilizzo di un mouse remoto, una tastiera QWERTY o un joystick per controllare gli schermi della TV e semplificare la ricerca e la scoperta dei contenuti. Con un dispositivo mobile in grado di fungere da joystick remoto, l'esperienza di gioco cloud sarà completamente supportata, poiché Splashtop è ottimizzato per i chipset MStar per fornire video ad alta definizione a 1080p e 30 fotogrammi al secondo con bassa latenza.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di elaborazione cross-device, tra tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti Splashtop sono stati spediti su oltre 100 milioni di dispositivi HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound e altri sono app più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore per Android, deliziando milioni di utenti mobili con accesso interattivo e ad alte prestazioni a le loro applicazioni preferite, contenuti multimediali e file in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che richiedono connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, IT e service provider possono «mobilitare» una forza lavoro in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza a livello del consumatore sui propri dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendali.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi — il premio «Prodotto più innovativo» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science il «Best App/Software del CES 2011» e «Best Mobile App of CES 2012» premi da LAPTOP Magazine ed è il 20° più popolare sull'Apple App Store Riavvolgi per il 2011. Splashtop ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Informazioni su MStar Semiconductor, Inc.

MStar Semiconductor, Inc. («MStar») è leader mondiale in CI specifici per applicazioni («ASIC»), con particolare attenzione ai prodotti elettronici di consumo e alle applicazioni di comunicazione. Fin dall'inizio del 2002, MStar ha stabilito una forte posizione di marchio e leadership nel controller LCD, nella TV analogica e digitale, nel set-top box e nelle applicazioni di comunicazione mobile sfruttando appieno le sue competenze principali in termini di capacità progettuali all'avanguardia, innovazione continua e attenzione al cliente servizi. Con sede a Taiwan, MStar ha un ingombro globale completo che copre oltre 15 centri di assistenza clienti e R&D internazionali per fornire una gamma completa di soluzioni complete per varie applicazioni elettroniche di consumo. MStar è diventato pubblico nel 2010 ed è quotata alla Borsa di Taiwan. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mstarsemi.com o contattare Investor Relations al numero +886 3 552 6006 Ext. 5888 o investorrelations@mstarsemi.com.

