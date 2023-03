Splashtop collabora con il fornitore leader di Soliton per la sicurezza IT per fornire le appliance «Soliton SecureDesktop» per aziende e enti pubblici

La soluzione leader per il desktop remoto di Splashtop è ora integrata con l'appliance altamente sicura basata su NAOSTM* di Soliton, che utilizza un robusto certificato digitale di autenticazione per la mobilità BYOD.

San Jose, CA - 2 dicembre 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia la partnership con Soliton, fornitore leader di sicurezza informatica. Basata su Splashtop Enterprise, l'appliance Soliton SecureDesktop offre una maggiore sicurezza basata su certificati digitali e la conformità richiesta dalle aziende e dalle amministrazioni pubbliche. I clienti possono ora usufruire della migliore soluzione di desktop remoto Splashtop con un'appliance altamente sicura e scalabile.

"Nel mondo BYOD di oggi, le aziende hanno bisogno di una soluzione che consenta un accesso remoto altamente sicuro ai dati e alle applicazioni aziendali", ha dichiarato Nobuo Kamata, Presidente e CEO di Soliton. "Splashtop è riconosciuto da milioni di utenti per la sua capacità di offrire la migliore esperienza di desktop remoto e la nostra soluzione integrata offrirà un valore ineguagliabile e una maggiore sicurezza e produttività sia ai clienti di Splashtop che ai nostri."

"Soliton è molto conosciuta per le sue appliance di sicurezza, con una forte posizione di leadership nel mercato giapponese", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Grazie alla collaborazione con Soliton, ora disponiamo di una soluzione di accesso remoto altamente sicura, Soliton SecureDesktop, per le aziende, le industrie regolamentate e la pubblica amministrazione."

Con Soliton SecureDesktop, i clienti possono potenziare la forza lavoro mobile consentendo un accesso remoto sicuro alle risorse aziendali da qualsiasi dispositivo: iOS, Android, Windows e MAC. Le aziende possono supportare il piano di continuità aziendale (BCP), consentendo ai dipendenti di continuare a lavorare da casa in modo sicuro.

Informazioni su Splashtop

consentono alle persone di accedere e controllare le loro applicazioni, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso i partner MDM / MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

Informazioni su Soliton

http://en.soliton.co.jp/

* NAOS™ è il sistema operativo robusto e sicuro per Soliton Appliance.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Contatto Media

Steve Rokov

steve.rokov@splashtop.com

Contatto vendite

Jeff Tonkel

jeff.tonkel@splashtop.com