Splashtop collabora con Good Technology per offrire la migliore esperienza di desktop remoto con sicurezza e controllo sul dispositivo

I clienti di Good Technology ora possono sperimentare l'app desktop remoto ad alte prestazioni di Splashtop, facile da usare, utilizzando l'architettura di sicurezza affidabile di Good

15 agosto 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi la sua partnership con Good Technology™ per rilasciare Splashtop for Good Technology (Splashtop for Good) basato sul suo pluripremiato desktop remoto. I clienti di Splashtop for Good godono della leggendaria facilità d'uso e delle prestazioni di Splashtop con l'ulteriore vantaggio di essere integrati con la piattaforma Good Dynamics™ per un'ulteriore sicurezza e controllo delle applicazioni sul dispositivo, garantendo la massima tranquillità.

Ad oggi, Splashtop ha permesso a più di sette milioni di utenti di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere ai loro PC Windows e Mac, consentendo loro di eseguire applicazioni in remoto, visualizzare e modificare file, guardare film in HD e giocare a giochi ad alta intensità grafica.

CaratteristicheSplashtop per Good Technology :

Migliore esperienza utente. Basata su Splashtop Remote Desktop, l'app desktop remoto scaricata #1 per iPad ed è una delle venticinque app iPad più vendute di Apple App Store di tutti i tempi.

Tutte le applicazioni vengono eseguite senza modifiche. Non è necessario riapprendere una nuova interfaccia o riscrivere le applicazioni personalizzate esistenti per l'esecuzione su dispositivi mobili.

Supporto multi dispositivo. Supporta un'iniziativa BYOD a livello aziendale con un'unica soluzione per tutte le piattaforme mobili.

Prestazioni elevate. Supporta fino a 30 fotogrammi al secondo di streaming e latenza inferiore ai 30 millisecondi, compreso l'audio sincronizzato per un video fluido e un'esperienza utente reattiva.

Facilità d'uso e conveniente. Non è necessario acquistare componenti hardware o software aggiuntivi (gateway o acceleratori) per velocizzare la sessione dell'utente.

Sicuro. La piattaforma Good Dynamics offre sicurezza delle applicazioni sul dispositivo.

Auto ottimizzante. Splashtop Bridging Cloud™ insieme alla tecnologia di streaming in attesa di brevetto forniscono sessioni rapide e reattive che si adattano alle condizioni di rete, consentendo agli utenti di sfruttare appieno una rete 3G/4G o una connessione Internet.

«Siamo entusiasti di lavorare con Splashtop per offrire la migliore tecnologia desktop remoto per la nostra piattaforma Good Dynamics», ha dichiarato Dimitri Volkmann, VP, Enterprise Product Strategy and Planning, Good Technology. «Quando si tratta di applicazioni mobili, le aziende hanno una forte necessità di proteggere i dati aziendali. Splashtop for Good Technology fornirà un valore aggiunto ai nostri clienti che desiderano estendere la produttività aziendale dei dipendenti oltre l'ufficio attraverso la fornitura di una soluzione desktop remoto sicura e ad alte prestazioni.»

«Splashtop è lieta di far parte dell'ecosistema Good Dynamics delle app aziendali di terze parti e, in particolare, della prima soluzione desktop remoto di Good», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop e cofondatore. «L'app desktop remoto di Splashtop sfrutta la piattaforma delle applicazioni mobili Good Dynamics per migliorare la produttività dei dipendenti, proteggendo al contempo i dati aziendali attraverso un flusso di lavoro end-to-end sicuro.»

Splashtop for Good Technology può essere scaricato per iPad o iPhone dall'iTunes App Store all'indirizzo http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls... Prezzi da annunciare.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di sette milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all' adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud™ assicura connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Informazioni su Good Technology

Good Technology, leader nelle soluzioni di mobilità aziendale sicure, crea un mondo in cui i dipendenti possono connettersi, comunicare e collaborare in modo sicuro utilizzando i dispositivi iOS, Android e Windows Phone personali. Un mondo in cui l'IT può gestire app mobili, dispositivi e dati aziendali in modo semplice e sicuro per aumentare la produttività aziendale complessiva. È un mondo in cui le informazioni aziendali possono viaggiare ovunque siano necessarie, senza mettere a rischio i dati personali o aziendali sensibili. I nostri clienti includono più di 4.000 aziende in tutto il mondo, tra cui Fortune 100™ leader nei servizi finanziari, sanitari, retail, telecomunicazioni, produzione, legale e pubblica amministrazione. Ulteriori informazioni su www.good.com.

Contatto con i media: Team PR di Splashtop

Link utili:

https://www.splashtop.com

http://itunes.apple.com/app/splashtop-for-good-technology/id544189666?ls...

©2012 Good Technology, Inc. e le sue entità collegate. Tutti i diritti riservati. GOOD, GOOD TECHNOLOGY, il logo GOOD, GOOD FOR ENTERPRISE, GOOD FOR GOVERNMENT, GOOD FOR YOU, GOOD DYNAMICS, SECURED BY GOOD AND GOOD DYNAMICS APPKINETICS sono marchi di Good Technology, Inc. e delle sue entità correlate. Tutti i marchi di terze parti, nomi commerciali o marchi di servizio possono essere rivendicati come proprietà dei rispettivi proprietari. I prodotti e la tecnologia e i prodotti di Good sono protetti da brevetti statunitensi e da vari altri brevetti stranieri. Altri brevetti in attesa.

iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Android è un marchio di Google Inc. © 2012. Il supporto standard per Good Dynamics e Good for Enterprise non include il supporto per applicazioni di terze parti protette da Good Dynamics.