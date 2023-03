Splashtop OS con browser Chromium e Bing Search Now disponibile per il download su Major Notebooks and Netbooks

Leader mondiale nell'informatica istant-on porta il sistema operativo basato sul browser alle masse

23 FEBBRAIO 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc, leader mondiale nel settore dell'instant-access computing, ha annunciato oggi la disponibilità immediata di Splashtop® OS, un sistema operativo leggero e web-centrico ottimizzato per notebook e netbook. Presentato per la prima volta in versione beta lo scorso novembre, Splashtop OS è un "companion OS" basato su browser che coesiste con il sistema operativo Windows. Per gli utenti più esperti e desiderosi di provare a "vivere nel cloud", Splashtop OS offre un ambiente semplice e familiare basato su Chromium, il progetto open source alla base del browser Google Chrome.

Il nuovo Splashtop OS, versione 1.0, fornisce un ampio supporto per una vasta gamma di modelli di PC, così come una versione aggiornata del browser basato su Chrome con un solo clic di accesso al Chrome Web Store per una facile installazione di migliaia di applicazioni web, giochi, estensioni e temi. Splashtop OS offre inoltre una ricerca immediata, basata su Bing, che consente agli utenti di iniziare a digitare una query di ricerca entro pochi secondi dall'accensione del computer. È disponibile come download gratuito da Splashtop.

«Per le persone che trascorrono tutto il loro tempo utilizzando applicazioni web e servizi come Facebook, Twitter, Dropbox Google Docs e Gmail, l'aggiunta di un ambiente veloce, sicuro e sicuro incentrato sul browser per l'ambiente tradizionale desktop-oriented ha senso,» ha detto Phil Sheu, CTO e cofondatore di Splashtop Inc. «Con Splashtop OS, gli utenti non hanno bisogno di acquistare nuovo hardware dedicato e non hanno bisogno di aspettare sei mesi: possono ottenerlo oggi stesso. Se Splashtop OS avesse un'iniziale centrale, sarebbe 'N' per 'now'.»

A differenza dei precedenti prodotti Splashtop che sono stati etichettati in bianco, preinstallati e distribuiti su decine di milioni di PC provenienti da importanti OEM come Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e LG, il nuovo prodotto sarà Splashtop-branded e disponibile direttamente agli utenti finali tramite download dal sito web dell'azienda. Splashtop OS è semplificato: non includerà applicazioni native al di là del browser basato su Chromium, e si avvia direttamente in una schermata iniziale con una casella di ricerca Bing in pochi secondi.

I principali vantaggi includono:

Velocità — inizia in pochi secondi, molto prima di Windows;

Semplicità – con Ricerca immediata, con tecnologia Bing per query di ricerca istantanea;

Sicurezza — combina una piattaforma Linux leggera con il browser Chromium;

Comodità — include plug-in allcore, come Adobe Flash, preinstallati;

Smart — importa automaticamente le impostazioni critiche da Windows per una configurazione semplificata;

Personalizzabile – consente di personalizzare facilmente l'ambiente con migliaia di app web, estensioni, giochi e temi dal Chrome Web Store.

Informazioni su Splashtop



Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World , il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine . Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.splashtop.com

