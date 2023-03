Splashtop e NTT DoCoMo partner per fornire la soluzione di accesso remoto sicuro «Splashtop Business Lite» ai clienti aziendali

Splashtop Business Lite consente agli utenti aziendali di accedere in remoto ai desktop, alle applicazioni e ai dati aziendali da iPad, ottimizzando la produttività aziendale.

San Jose, Calif. —2 settembre 2014 — Splashtop Inc., leader mondiale nel settore dell'elaborazione cross-device e della collaborazione, annuncia la partnership con NTT DoCoMo per fornire Splashtop Business Lite per i clienti aziendali NTT DoCoMo iPad. Splashtop Business Lite è incluso nel programma «Business Plus» di NTT DoCoMo.

Splashtop Business Lite è un software desktop remoto per smartphone, tablet e computer per consentire agli utenti di accedere in remoto ai computer aziendali, e condurre affari come al solito mentre fuori dall'ufficio. Splashtop ha raccolto oltre 18 milioni di utenti in tutto il mondo. Le esclusive tecnologie Splashtop consentono un'esperienza desktop remoto ad alte prestazioni su qualsiasi rete wireless, oltre a funzioni di sicurezza e gestione avanzate per i clienti aziendali.

"Siamo entusiasti di collaborare con NTT DoCoMo per accelerare l'adozione da parte degli utenti business grazie alla semplice fatturazione 'Business Plus' di NTT DoCoMo", ha dichiarato Mark Lee, CEO e fondatore di Splashtop. "I carrier trovano in Splashtop un valore aggiunto per i loro clienti, aumentando l'ARPU e la fidelizzazione".

«Splashtop Business Lite» di NTT DoCoMo è una soluzione di connettività e accesso remoto tra dispositivi SaaS. In questo momento, nel programma «Business Plus» di NTT DoCoMo include 14 diverse app aziendali, con Splashtop come unica soluzione desktop remoto. Docomo ha scelto «Splashtop Business Lite» per i suoi clienti aziendali di iPad per ottenere una maggiore produttività e sicurezza aziendale.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. È l'unica azienda ad aver vinto il premio NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni, visita il sito www.splashtop.com

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.