Splashtop e Lenovo collaborano per collegare perfettamente tutti i tablet e i PC ThinkPad

Tutti i tablet e i PC ThinkPad raggruppano Splashtop per creare cloud personali per la condivisione di contenuti e applicazioni su schermi diversi

18 aprile 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi che a partire da maggio il suo pluripremiato Splashtop Remote Desktop HD sarà pre-bundle su tutti i tablet Lenovo ThinkPad e Splashtop Streamer sarà pre-bundle su tutti i PC Lenovo ThinkPad. Con Splashtop, gli utenti ThinkPad possono creare facilmente dei cloud personali per accedere in remoto ai file e ai contenuti di qualsiasi computer da tablet Thinkpad e altri dispositivi mobili.

«Lenovo ThinkPad è leader nella rivoluzione del cloud personale e consente a tutti i dispositivi Thinkpad di connettersi e condividere facilmente contenuti e applicazioni», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Con Splashtop, ThinkPads può essere rapidamente trasformato in un cloud privato digitale per la casa o l'ufficio.»

«Lenovo è entusiasta di deliziare i nostri utenti ThinkPad con Splashtop Remote Desktop HD sui tablet ThinkPad e Splashtop Streamer sui PC», ha dichiarato Mark Cohen, Vice President Ecosystem and Monetization di Lenovo. «Questo è il nostro primo passo verso l'attivazione dei servizi cloud e la condivisione di contenuti e applicazioni su più dispositivi e schermi multipli che gli utenti di ThinkPad desiderano».

A partire da maggio tutti i tablet Lenovo ThinkPad saranno pre-integrati con Splashtop Remote Desktop HD per consentire l'accesso remoto a qualsiasi computer. Tutti i PC ThinkPad Lenovo saranno preconfezionati con Splashtop Streamer.

Splashtop Remote Desktop HD vende al dettaglio per un prezzo promozionale speciale di $8,99 USD (prezzo normale di $19,99 USD) e Splashtop Remote Desktop per $4,99 USD (prezzo normale di $9,99 USD) su Lenovo App Shop, Lenovo Enterprise App Shop, Google Play e Amazon Appstore per Android.

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di 6 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

