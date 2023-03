Splashtop e Lenovo lanciano grafica 3D remota per workstation Lenovo

La grafica 3D remota di Lenovo, basata su Splashtop, è ottimizzata per le GPU NVIDIA Quadro e offre prestazioni 3D remote senza precedenti.

San Jose, CA (PRWEB) - 1 ottobre 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, ha annunciato una partnership con Lenovo per offrire una soluzione di streaming grafico 3D remoto alle Lenovo® ThinkStation® P500, P700 e P900. I clienti delle workstation Lenovo possono ora accedere da remoto a tutti i loro big data, compresi i file CAD/CAM 3D, le immagini di risonanza magnetica e radiografiche, i dati dell'industria petrolifera ed energetica, le animazioni e la grafica video, da qualsiasi dispositivo remoto.

Tutti i clienti delle workstation Lenovo possono usufruire gratuitamente della soluzione di streaming grafico 3D remoto. I clienti che necessitano di maggiore gestibilità, sicurezza e audit trail, oltre che di funzionalità di streaming cross-network, possono passare a Splashtop Business (cloud) o Splashtop Enterprise (on-premise). Splashtop Business ed Enterprise sono progettati per i settori governativo, finanziario, sanitario, manifatturiero e altri settori che hanno requisiti di sicurezza e normativi elevati.

"Splashtop Remote Desktop è noto soprattutto per le sue elevate prestazioni, in quanto supporta il rendering 3D a più di 60 fps e una latenza inferiore a 30 ms su una rete wifi", ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop, "Insieme a Lenovo, vogliamo portare la migliore soluzione 3D remota della categoria ai clienti delle workstation del mercato professionale, dando la possibilità a designer 3D, medici, ricercatori, animatori e simili di lavorare".

"Lenovo è un pioniere dell'innovazione, leader nel mercato dei PC e dei dispositivi mobili. I clienti capiscono il nostro impegno per l'usabilità e le prestazioni", ha dichiarato Scott Ruppert, Director, Product and Vertical Marketing, "Grazie alla collaborazione con Splashtop, stiamo portando la grafica 3D remota di Lenovo sulle nostre workstation meglio progettate di sempre, le ThinkStation serie P di Lenovo, continuando la nostra eredità di affidabilità e innovazione superiori".

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui Lenovo, HP, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni desktop remote dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. È l'unica azienda ad aver vinto il premio NVIDIA "Ones to Watch" Emerging Companies per due anni consecutivi (2012 e 2013). L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita https://www.splashtop.com.

