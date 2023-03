Splashtop e Lenovo offrono funzionalità di grafica 3D remota ai clienti di LenovothinkStation in Cina

La soluzione remota di Lenovo, basata su Splashtop, è ottimizzata per le Lenovo ThinkStation dotate di GPU e offre prestazioni 3D remote senza precedenti.

SAN JOSE, California - 29 ottobre 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, ha annunciato una partnership con Lenovo per offrire funzionalità di grafica 3D in remoto a tutti i clienti Lenovo ThinkStation in Cina. I clienti di ThinkStation possono ora accedere da remoto al loro CAD/CAM 3D, al sistema di cartelle cliniche elettroniche (EMR/EHR) con immagini di risonanza magnetica e radiografie, alla soluzione di visualizzazione dei dati dell'industria petrolifera ed energetica e allo studio di animazione con strumenti di editing 3D e video da remoto, da qualsiasi dispositivo.

Splashtop è una tecnologia di rendering e consegna dello schermo in cui solo i pixel dello schermo vengono estesi ai dispositivi remoti. Ciò significa che nessun dato lascerà mai la ThinkStation all'interno del firewall aziendale, rendendo Splashtop una soluzione altamente sicura per le amministrazioni pubbliche, i servizi finanziari, la sanità, l'industria manifatturiera e altri settori con elevati requisiti di sicurezza e normativi.

"Splashtop è stata la prima e unica soluzione in grado di offrire giochi 3D in remoto a più di 60 fotogrammi al secondo, con una latenza inferiore a 30 millisecondi sulle reti WIFI", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Insieme a Lenovo, portiamo la migliore soluzione 3D remota della categoria ai clienti di ThinkStation nel mercato professionale, consentendo agli utenti di applicazioni 3D come designer, operatori sanitari, ricercatori, animatori e altri."

Lenovo Remote Solution, con tecnologia Splashtop, è WAN ottimizzato per funzionare senza problemi su reti 3G/4G. Con un abbonamento Anywhere Access Pack, la sessione remota viene crittografata e instradata in modo intelligente attraverso un'infrastruttura di inoltro distribuita all'interno della Cina, tra cui Alicloud di Alibaba e Grand Cloud di Shanda. Con le scorciatoie e le funzionalità di sovrapposizione, note come Scorciatoie personalizzabili e Gamepad, i professionisti mobili che utilizzano dispositivi touch possono controllare efficacemente qualsiasi applicazione 3D remota.

"Lenovo è il principale produttore di PC e dispositivi mobili al mondo e innova continuamente per offrire valori ai propri clienti", ha dichiarato Rob Herman, Director, Lenovo Worldwide ThinkStation Product & Vertical Marketing, "In collaborazione con Splashtop, stiamo portando Lenovo Remote Solution a deliziare i nostri clienti ThinkStation in Cina con funzionalità 3D remote innovative e dirompenti".

