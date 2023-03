Splashtop, principale sviluppatore di app per desktop remoto iOS e Android, lancia l'app desktop remoto gratuito per PC Windows

Splashtop Remote Desktop offre una vera esperienza HD, aggiungendo PC Windows al supporto già robusto per iOS, Android e WebOS

19 luglio 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio del client Windows per Splashtop Remote Desktop che attualmente consente a milioni di dispositivi mobili, dai tablet agli smartphone, di accedere da remoto a PC e Mac con audio completo e video ad alta definizione (HD). Ora con Splashtop Remote Desktop per Windows, gli utenti possono anche usufruire dell'accesso remoto da PC a PC e da PC a Mac da una rete privata o da Internet, gratuitamente.

«Splashtop sta portando avanti la nostra visione di collegare miliardi di dispositivi insieme, che siano in esecuzione iOS, Android, WebOS o Windows,» ha detto Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Con il nostro nuovo client Windows, ora possiamo connettere più di un miliardo di PC Windows, oltre a miliardi di tablet e smartphone, con PC e Mac».

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e file multimediali tra dispositivi. Importanti file di lavoro e applicazioni di ufficio, come Outlook, PowerPoint, Keynote, Excel e Word, sono facilmente accessibili con questa nuova app. I contenuti per l'intrattenimento personale, inclusi film, musica, foto e persino giochi 3D, possono essere visualizzati anche da remoto. Basta andare ovunque con il proprio dispositivo mobile, smartphone, tablet, notebook o ultrabook, e avere ancora pieno accesso al tuo PC o Mac con uno Splashtop Streamer installato.

La tecnologia in attesa di brevetto di Splashtop consente alle sue applicazioni desktop di fornire audio e video di alta qualità utilizzando l'unità di elaborazione grafica di un computer remoto. A differenza di altri prodotti desktop remoti, Splashtop consente agli utenti di:

Guardare film e video HD (fino a 30 fotogrammi al secondo), in streaming da PC o Mac

Giocare a giochi 3D interattivi con bassa latenza come World of Warcraft, StarCraft o EA Sports

Installare con facilità grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva

Splashtop Remote Desktop è composto da due componenti:

Un'applicazione Splashtop Remote Desktop in esecuzione sul dispositivo client, che supporta iOS, Android, webOS e ora Windows.

Il software gratuito Splashtop Streamer che funziona su qualsiasi computer con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superiore installato

Splashtop Remote Desktop per Windows può essere scaricato dawww.splashtop.com/downloads

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. è stata fondata nel 2006 con l'obiettivo di consentire alle persone di tutto il mondo di accedere rapidamente ai contenuti tra dispositivi e cloud. Il prodotto di punta di Splashtop, Splashtop Remote Desktop, è un best seller nell'Apple App Store e Android Market, consentendo agli utenti di godere di un'esperienza completa del computer da dispositivi mobili e PC.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 70 milioni di PC e dispositivi mobili di Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.splashtop.com.

Contatto con i media: Splashtop PR Team

Link utili:

www.splashtop.com

www.splashtop.com/downloads

www.splashtop.com/streamer