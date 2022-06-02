Splashtop lancia Wired XDisplay, la soluzione di condivisione dello schermo più veloce per estendere e mirroring lo schermo del computer ai dispositivi mobili
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
San Jose, CA - 2 settembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nella connettività cross-device per l'Internet of Things, annuncia l'ultima novità della sua linea di prodotti per il mirroring e l'estensione dello schermo: Splashtop Wired XDisplay. A complemento del pluripremiato Splashtop Extended Wireless Display, che funziona in modalità Wi-Fi locale, il nuovo Splashtop Wired XDisplay offre agli utenti prestazioni e affidabilità migliorate grazie all'utilizzo di un cavo USB lightning tra il computer e i dispositivi Apple iOS. La soluzione sarà presto disponibile anche per tablet e telefoni Android, utilizzando un cavo USB standard.
Splashtop Wired XDisplay trasforma un iPhone o iPad in un display aggiuntivo per il tuo computer, migliorando la produttività. Le caratteristiche principali includono:
* Prestazioni elevate (1080P o display retina a 60 fps)
* Supporto per il tema desktop Aero predefinito di Windows 7 con finestre traslucide
* Orientamento automatico quando l'iPhone è girato (funziona sia in modalità orizzontale che verticale)
* Possibilità di scegliere la posizione del display esteso rispetto al computer
* Connessione cablata sicura
«Il nostro obiettivo è quello di deliziare i nostri utenti con una soluzione di mirroring e estensione dello schermo super-veloce e facile da usare su qualsiasi dispositivo che gli utenti potrebbero avere, sia che siano connessi in modalità wireless che cablata», afferma Mark Lee, CEO di Splashtop. «Oggi milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop per il supporto remoto, l'accesso remoto, la collaborazione e la condivisione dello schermo tra i propri dispositivi; il numero di dispositivi connessi o IoT sta crescendo esponenzialmente negli anni a venire nelle aziende e nelle case».
Splashtop Wired XDisplay per il mirroring e l'estensione dello schermo del computer ai dispositivi iOS è disponibile su Apple AppStore:
Versione di prova gratuita per iPod, iPhone e iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029827032
Acquista la versione completa iPad: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826353
Acquista la versione completa iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/id1029826922
Per saperne di più su Splashtop Wired XDisplay, visita https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay
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Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore connettività tra dispositivi per l'Internet delle cose (IoT), consentendo supporto remoto, collaborazione con la condivisione dello schermo e cloud computing. Più di 20 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi. Splashtop ha sviluppato diversi prodotti per l'istruzione e iniziative 1:1, tra cui Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard e Mirroring360. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" da PC World, "Best of What's New" di Popular Science," Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, "Ones to Watch" Award di NVIDIA nel 2012 e 2013, ed è finalista Red Herring 100 North America nel 2013 e 2014. La società ha sede a San Jose, California, con diversi uffici internazionali. Per ulteriori informazioni visitare www.splashtop.com e www.mirroring360.com.
Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
Contatto media
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com