Splashtop lancia Wired XDisplay, la soluzione di condivisione dello schermo più veloce per estendere e mirroring lo schermo del computer ai dispositivi mobili

Splashtop Inc. offre la migliore connettività tra dispositivi per l'Internet delle cose (IoT), consentendo supporto remoto, collaborazione con la condivisione dello schermo e cloud computing. Più di 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi. Splashtop ha sviluppato diversi prodotti per l'istruzione e iniziative 1:1, tra cui Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard e Mirroring360 (vedi education.splashtop.com). Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science,» Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, «One's to Watch» Award di NVIDIA nel 2012 e 2013, ed è finalista Red Herring 100 North America nel 2013 e 2014. La società ha sede a San Jose, California, con diversi uffici internazionali. Per ulteriori informazioni visitare www.splashtop.com and www.mirroring360.com.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

