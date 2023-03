Splashtop lancia Win8 Metro Testbed per tablet Android

Il Win8 Metro Testbed di Splashtop trasforma un tablet Android in un dispositivo Windows 8 con gesti touch nativi dell'interfaccia Metro per gli sviluppatori di app e gli appassionati di tecnologia.

6 giugno 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio di "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop" per Android, un'applicazione per desktop remoto che consente agli sviluppatori di software e agli appassionati di tecnologia di simulare un ambiente Windows 8 su un tablet.

Splashtop Win 8 Metro Testbed per iPad è stato popolare tra gli sviluppatori e gli utenti. Nell'Apple App Store, Win8 Metro Testbed è stata l'app #1 per iPad in 4 paesi, l'app #1 per iPad in servizi pubblici in 72 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone e Cina e l'app per iPad più redditizia negli Stati Uniti. #33

Ora, a grande richiesta, Splashtop offre agli sviluppatori una soluzione per i tablet Android con sistema operativo Android 3.1 e successivi, con una densità dello schermo di 600dpi (1280×800) e dimensioni dello schermo di sette o dieci pollici. Utilizzando la nuova soluzione Win8 Metro Testbed di Splashtop, gli sviluppatori possono testare i gesti touch dell'interfaccia Metro UI nativa su un tablet Android per codificare e compilare nuove app sul proprio PC Windows.

"In risposta alla grande richiesta dei fan di Splashtop e della comunità di sviluppatori, abbiamo messo a disposizione una piattaforma di sviluppo Windows 8 per i possessori di tablet Android", ha sottolineato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Con Windows 8 Metro gli sviluppatori iPad e Android possono ora trasformare i loro tablet in un banco di prova per lo sviluppo, per valutare i gesti touch e le funzionalità delle loro app in un ambiente Windows 8."

Con Splashtop Win8 Metro Testbed per Android, Windows 8 sviluppatori di app possono utilizzare i loro tablet Android esistenti per testare le loro applicazioni e tenerli aggiornati con le nuove versioni di Windows 8 Preview senza dover acquistare un costoso tablet Windows.

Win8 Metro Testbed abilita i gesti touch nativi di Windows 8 Metro, inclusa la possibilità di:

Scorri con il dito da destra per visualizzare il menu Charms

Scorri il dito da sinistra per cambiare app

Scorri a sinistra/destra in Internet Explorer per spostarti tra le pagine

Scorri verso il basso per visualizzare altri menu

Passa il dito su un elemento per selezionarlo

Tira verso il basso dall'alto per chiudere un'applicazione

Scorri lentamente da sinistra per eseguire due applicazioni affiancate ("snapping")

Scorri da sinistra e indietro per visualizzare le app in esecuzione

Pizzica per navigare tra file, cartelle, app e dati con Semantic Zoom

E altro ancora

Visualizza un breve video di Win8 Metro Testbed su un tablet Android all'indirizzohttp://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw e sull'iPad all'indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o

Win8 Metro Testbed può essere scaricato per un prezzo speciale di lancio promozionale di $24.99 USD (prezzo normale di $49,99 USD) da Google Play o per l'iPad dall'iTunes App Store all'indirizzo http://itunes.apple.com/us/app/win8-metro-testbed-powered/id514878988?ls...

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri. Più di 7 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

