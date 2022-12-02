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Splashtop lancia Win8 Metro Testbed per tablet Android

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

Il Win8 Metro Testbed di Splashtop trasforma un tablet Android in un dispositivo Windows 8 con gesti touch nativi dell'interfaccia Metro per gli sviluppatori di app e gli appassionati di tecnologia.

6 giugno 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi il rilascio di "Win8 Metro Testbed - powered by Splashtop" per Android, un'applicazione per desktop remoto che consente agli sviluppatori di software e agli appassionati di tecnologia di simulare un ambiente Windows 8 su un tablet.

Splashtop Win 8 Metro Testbed per iPad è stato popolare tra gli sviluppatori e gli utenti. Nell'Apple App Store, Win8 Metro Testbed è stata l'app #1 per iPad in 4 paesi, l'app #1 per iPad in servizi pubblici in 72 paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone e Cina e l'app per iPad più redditizia negli Stati Uniti. #33

Ora, a grande richiesta, Splashtop offre agli sviluppatori una soluzione per i tablet Android con sistema operativo Android 3.1 e successivi, con una densità dello schermo di 600dpi (1280×800) e dimensioni dello schermo di sette o dieci pollici.  Utilizzando la nuova soluzione Win8 Metro Testbed di Splashtop, gli sviluppatori possono testare i gesti touch dell'interfaccia Metro UI nativa su un tablet Android per codificare e compilare nuove app sul proprio PC Windows.

"In risposta alla grande richiesta dei fan di Splashtop e della comunità di sviluppatori, abbiamo messo a disposizione una piattaforma di sviluppo Windows 8 per i possessori di tablet Android", ha sottolineato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Con Windows 8 Metro gli sviluppatori iPad e Android possono ora trasformare i loro tablet in un banco di prova per lo sviluppo, per valutare i gesti touch e le funzionalità delle loro app in un ambiente Windows 8."

Con Splashtop Win8 Metro Testbed per Android, Windows 8 sviluppatori di app possono utilizzare i loro tablet Android esistenti per testare le loro applicazioni e tenerli aggiornati con le nuove versioni di Windows 8 Preview senza dover acquistare un costoso tablet Windows.

Win8 Metro Testbed abilita i gesti touch nativi di Windows 8 Metro, inclusa la possibilità di:

  • Scorri con il dito da destra per visualizzare il menu Charms

  • Scorri il dito da sinistra per cambiare app

  • Scorri a sinistra/destra in Internet Explorer per spostarti tra le pagine

  • Scorri verso il basso per visualizzare altri menu

  • Passa il dito su un elemento per selezionarlo

  • Tira verso il basso dall'alto per chiudere un'applicazione

  • Scorri lentamente da sinistra per eseguire due applicazioni affiancate ("snapping")

  • Scorri da sinistra e indietro per visualizzare le app in esecuzione

  • Pizzica per navigare tra file, cartelle, app e dati con Semantic Zoom

  • E altro ancora

Guarda un breve video di Win8 Metro Testbed su un tablet Android all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=C6DW7bIcMKw e su iPad all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o

Informazioni su Splashtop Inc.

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di desktop remoto, tra tablet, telefoni, computer e TV. La tecnologia Splashtop consente agli utenti privati e aziendali di accedere ad alte prestazioni, sicuro e interattivo alle applicazioni, ai contenuti multimediali e ai file preferiti in qualsiasi momento e ovunque.

I prodotti Splashtop sono app più vendute su Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore per Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop e altri.  Più di 7 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e più di 100 milioni di dispositivi da HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel e altri partner hanno fornito con Splashtop.

La consumerizzazione dell'IT e la proliferazione dei dispositivi mobili sta portando all'adozione di Splashtop da parte delle aziende. Splashtop Bridging Cloud garantisce una connettività affidabile, sicura e ad alte prestazioni su più dispositivi, offrendo al contempo un controllo basato su policy di IT, integratori di sistemi e service provider.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» di Popular Science e il premio «Best of 2012 CES» di LAPTOP Magazine. La società ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Contatto con i media:
Team PR di Splashtop

Link utili:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com