Splashtop lancia la lavagna per Android — l'unica app lavagna interattiva per tablet Android

Con oltre 20.000 aule iPad che godono della Splashtop Whiteboard, è ora disponibile per i tablet Android, consentendo agli insegnanti di coinvolgere gli studenti utilizzando la più recente tecnologia mobile

13 marzo 2012 - CUE, Palm Springs, CA - Splashtop Inc, leader mondiale nel cross-device computing, presenterà per la prima volta ovunque Splashtop Whiteboard per Android alla Computer Using Educators' Conference, CUE 2012, dal 15 al 17 marzo, a Palm Springs, CA.

Splashtop Whiteboard permette a insegnanti e studenti di trasformare facilmente il loro tablet in una lavagna interattiva. Si basa su Splashtop Remote Desktop, l'app pluripremiata dell'azienda che consente agli utenti di creare il proprio cloud personale per accedere a file, applicazioni, nonché visualizzare e ascoltare contenuti, direttamente da un PC o Mac, senza la necessità di sincronizzare o copiare file o applicazioni attraverso dispositivi.

Con Splashtop Whiteboard insegnanti e studenti possono connettersi a un computer tramite Wi-Fi da un dispositivo Android o iPad, per godere di contenuti multimediali Flash con video e audio completamente sincronizzati, controllare le loro applicazioni educative preferite e annotare i contenuti delle lezioni con una barra degli strumenti completa. Gli insegnanti possono interagire con gli studenti alla loro scrivania o da tutti e quattro gli angoli della classe.

«Abbiamo ascoltato i nostri clienti e abbiamo consegnato. Dal lancio di Whiteboard, gli insegnanti volevano un Whiteboard per Android,» ha detto Mark Lee, CEO di Splashtop. «Ora insegnanti e studenti possono godere la migliore soluzione di lavagna interattiva in streaming al loro tablet Android preferito ad una frazione del costo dei tradizionali prodotti lavagna interattiva.»

«Troppo spesso, le scuole ignorano quanto sia vitale per insegnanti e studenti essere in grado di scrivere e annotare oltre le capacità di una tastiera. Lenovo si impegna a utilizzare una penna digitale in classe per supportare i risultati di apprendimento», ha dichiarato Sam Morris, responsabile delle soluzioni educative di Lenovo. «Siamo molto entusiasti che Splashtop abbia fornito una lavagna interattiva per consentire a studenti e insegnanti di sfruttare la potenza della scrittura e delle annotazioni con il nostro Tablet ThinkPad Android e il suo pennino digitale».

I partecipanti al CUE possono vedere una dimostrazione della lavagna per Android e iPad presso lo stand Splashtop, #342. Come bonus, se i clienti acquistano Splashtop Whiteboard durante lo spettacolo, riceveranno uno stilo gratuito.

Utilizzando Splashtop Whiteboard, gli insegnanti possono:

Essere in controllo — Controllo completo su applicazioni Mac o PC, come Apple Keynote® o Microsoft PowerPoint®, tutte dal tablet. Non c'è bisogno di essere legato alla parte anteriore della classe. Sii libero di girovagare. Consegnare il tablet a uno studente e lasciare che la loro immaginazione faccia il resto!

Annota qualsiasi cosa: utilizza i gesti per disegnare ed evidenziare utilizzando penne colorate e di dimensioni diverse, evidenziatori, forme e strumenti di testo su contenuti esistenti o sfondi vuoti, a righe o grafici. Scatta istantanee dello schermo e salvale nella galleria per un uso successivo o invia un'e-mail a studenti, genitori o colleghi.

Coinvolgi il pubblico - I contenuti rich media vengono riprodotti in alta definizione su un tablet. Riproduci i contenuti Adobe Flash, la musica di iTunes, i DVD, i CD e così via come sono stati concepiti. Rivela lentamente il testo o le immagini per mantenere l'attenzione del pubblico utilizzando lo strumento Ombra dello schermo. Oppure usa lo strumento Spotlight per mantenere l'attenzione su una sola parte dello schermo.

Splashtop Whiteboard può essere scaricato da Google Play al prezzo di 9,99€ con uno sconto limitato del 50% rispetto al prezzo normale di 19,99€ (richiede Android v3.1 o v4.0). Splashtop Whiteboard per iPad è disponibile al prezzo di $19,99 USD sull'App Store di Apple e può essere acquistato anche con Apple VPP. Visita www.splashtop.com/whiteboard per saperne di più su Splashtop Whiteboard.

Guarda un insegnante che utilizza Splashtop Whiteboard in classe su un tablet Android https://www.youtube.com/watch?v=aTKL6rkW9OY

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e contenuti multimediali tra i dispositivi. I file di lavoro e le applicazioni d'ufficio più importanti, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili. I contenuti per l'intrattenimento personale, tra cui film, musica, foto e persino giochi in 3D, possono essere fruiti anche da remoto. Gli utenti di Splashtop Remote Desktop possono collegare i dispositivi tramite Internet o LAN.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di elaborazione cross-device, tra tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti Splashtop sono stati spediti su oltre 100 milioni di dispositivi HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop e Whiteboard sono app più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore per Android, deliziando milioni di utenti mobili con accesso interattivo e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, contenuti multimediali e in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che richiedono connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, IT e service provider possono «mobilitare» la propria forza lavoro tablet in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza di livello consumer sui propri dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendali.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi — il premio «Prodotto più innovativo» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science il «Best App/Software del CES 2011» e «Best Mobile App of CES 2012» premi da LAPTOP Magazine ed è il 20° più popolare sull'Apple App Store Riavvolgi per il 2011. Splashtop ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.splashtop.com.

https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/whiteboard