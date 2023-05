Splashtop lancia la prima esperienza remota ad alte prestazioni progettata per gli individui e gli studi creativi

Il lancio di Splashtop Business Access Performance offre un'esperienza remota di alto livello alle aziende e ai privati che necessitano delle migliori prestazioniCupertino, California - 3 maggio 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi il lancio di Splashtop Business Access Performance - una nuova soluzione di accesso remoto ottimizzata per gli artisti indipendenti, i giocatori, gli studi di & architettura e gli studi creativi. Business Access Performance consente ai professionisti creativi di raggiungere nuovi livelli di produttività in un ambiente remoto, che in genere si possono ottenere solo con costose soluzioni aziendali. Ora gli utenti che hanno esigenze di prestazioni particolarmente elevate hanno a disposizione una soluzione di livello professionale a prezzi accessibili, dotata di funzioni essenziali per soddisfare le loro esigenze di velocità e qualità, anche in viaggio.

Business Access Performance offre ai professionisti creativi la flessibilità e il vantaggio competitivo per lavorare al meglio ovunque si trovino e da qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi mobili e i tablet. I professionisti che lavorano in piccoli studi creativi e che necessitano di prestazioni di livello aziendale, come sviluppatori di videogiochi e architetti, possono collegarsi ad applicazioni e software che richiedono molte risorse, come AutoCAD, il software di modellazione Modo e strumenti di editing non lineare come DaVinci Resolve e Adobe Premiere. Splashtop è inoltre ottimizzato per una varietà di hardware, tra cui le più recenti schede grafiche e unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia, Intel e AMD.

Gli utenti individuali e i freelance hanno ora a disposizione una soluzione di accesso remoto economica e performante. I giocatori possono giocare in streaming da qualsiasi luogo con un audio e un colore impeccabili, per un'esperienza coinvolgente e praticamente priva di lag. Fotografi, videografi, designer e altri professionisti creativi viaggiano spesso fuori sede, ma hanno comunque bisogno di velocità e prestazioni avanzate, indipendentemente dal settore o dal luogo. Con Business Access Performance, gli utenti possono caricare contenuti grezzi e filmati dal campo, quindi accedere in remoto al software di editing sulla loro postazione principale per completare il lavoro di post-produzione con la massima flessibilità.

"Splashtop è ben nota per il suo impegno nell'innalzare continuamente il livello di usabilità e di prestazioni del settore. Lavoriamo meticolosamente - con produttori di chip come NVIDIA, AMD e Intel, produttori di hardware come WACOM, fornitori di strumenti come Adobe, Autodesk e Solidworks e fornitori di infrastrutture di rete come AWS, OCI, GCP e Azure - per ottimizzare l'esperienza dell'utente e ridurre ogni millisecondo di latenza possibile", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Con il lancio di Business Access Performance e l'aggiornamento di Splashtop Enterprise con tutti i vantaggi avanzati in termini di prestazioni, stiamo permettendo ad artisti e designer di lavorare ovunque e agli studi di attrarre talenti da ogni dove."

Le caratteristiche e i vantaggi creativi includono:

Velocità 4K affidabile - Esegui lavori in tempo reale con qualità 4k HD e velocità di trasmissione fino a 60 fotogrammi al secondo (fps).

4:4:4 Color - Prova i colori, i contrasti e i dettagli delle immagini più accurati.

Audio ad alta fedeltà - Sintonizzati su bit rate audio elevatissimi per un editing audio dettagliato, la sincronizzazione AV e la post-produzione.

Stilo remoto - Sfrutta la pressione, l'orientamento, l'inclinazione e le dimensioni dei dispositivi stilo e delle penne durante una sessione remota.

Reindirizzamento dei dispositivi USB - Lavora in remoto con precisione utilizzando strumenti specializzati in remoto, tra cui un mouse 3D per lavorare in modo più efficiente con i software di modellazione 3D e gamepad e controller personalizzati per migliorare lo sviluppo dei giochi.

Microphone Passthrough - Collega virtualmente un ingresso microfonico locale con un computer remoto e accedi senza problemi alle applicazioni necessarie, come software di registrazione, software per riunioni e software di dettatura.

Wacom Optimization Ready (Project Mercury) - Crea opere d'arte impeccabili con estrema precisione in un ambiente remoto completamente ottimizzato utilizzando i dispositivi interattivi Wacom e la soluzione strettamente integrata di Splashtop.

Tutte le caratteristiche di performance sono disponibili in Splashtop Enterprise per Media & Entertainment (M&E), Architecture, Engineering, and Construction (AEC), Broadcast, Game Development e altri settori che necessitano di maggiore sicurezza come single sign on (SSO), controllo granulare, integrazione SIEM, API aziendali e altre funzionalità.

Splashtop offre il miglior valore e le migliori prestazioni disponibili in una soluzione di accesso remoto per i professionisti dei media ed è stato nominato vincitore del premio 2023 NAB Show Product of the Year Award nella categoria Remote Production durante il 100° anniversario dell'evento. Business Access Performance è disponibile immediatamente. Per maggiori informazioni, visita il sito Splashtop.com/products/business-access/performance.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere la qualità 4K HD, il supporto multi-monitor e i 60fps con una latenza bassissima. Splashtop offre funzioni di sicurezza avanzate, un ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop a livello globale. Splashtop.com