Splashtop lancia la prima esperienza remota ad alte prestazioni progettata per gli individui e gli studi creativi

Splashtop lancia la prima esperienza remota ad alte prestazioni progettata per gli utenti privati e gli studi creativi
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Il lancio di Splashtop Business Access Performance offre un'esperienza remota di alto livello alle aziende e ai privati che esigono le migliori prestazioni della categoria
Cupertino, California - 3 maggio 2023 -Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il lavoro ovunque, ha annunciato oggi il lancio di Splashtop Business Access Performance, una nuova soluzione di accesso remoto ottimizzata per artisti indipendenti, videogiocatori, professionisti di architettura e design e aziende creative. Il nuovo Splashtop Business Access Performance consente ai professionisti creativi di aumentare la produttività anche in ambiente remoto, senza dover investire in costose soluzioni enterprise. Grazie alle sue funzionalità essenziali, gli utenti possono soddisfare le proprie esigenze di velocità e qualità del lavoro, anche in mobilità.
Business Access Performance offre ai professionisti della creatività la flessibilità e il vantaggio competitivo per lavorare al meglio ovunque si trovino e da qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi mobili e i tablet. I professionisti che lavorano in piccoli studi creativi e che hanno bisogno di prestazioni di livello aziendale, come sviluppatori di videogiochi e architetti, possono connettersi ad app e programmi che richiedono molte risorse, come AutoCAD, il software di modellazione Modo e strumenti di editing non lineare come DaVinci Resolve e Adobe Premiere. Splashtop è inoltre ottimizzato per una vasta gamma di hardware, tra cui le più recenti schede grafiche e unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia, Intel e AMD.
Gli utenti individuali e i freelance hanno ora a disposizione una soluzione di accesso remoto economica e performante. I giocatori possono giocare in streaming da qualsiasi luogo con audio e colori impeccabili, per un'esperienza coinvolgente e assolutamente priva di lag. Fotografi, videografi, designer e altri professionisti creativi viaggiano spesso fuori sede, ma hanno comunque bisogno di velocità e prestazioni avanzate, indipendentemente dal settore o dalla posizione. Con Business Access Performance gli utenti possono caricare contenuti grezzi e filmati dal campo, quindi accedere in remoto al software di editing sulla loro postazione principale per completare il lavoro di post-produzione con la massima flessibilità.
"Splashtop è rinomata per il suo impegno nell'innalzare continuamente il livello di usabilità e di prestazioni del settore. Lavoriamo meticolosamente - con produttori di chip come NVIDIA, AMD e Intel, produttori di hardware come WACOM, fornitori di strumenti come Adobe, Autodesk e Solidworks e fornitori di infrastrutture di rete come AWS, OCI, GCP e Azure - per ottimizzare l'esperienza dell'utente e ridurre ogni millisecondo di latenza possibile", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Con il lancio di Business Access Performance e l'aggiornamento di Splashtop Enterprise con tutti i vantaggi avanzati in termini di prestazioni, stiamo permettendo ad artisti e designer di lavorare ovunque e agli studi di attirare talenti da ogni dove."
Le caratteristiche e i vantaggi creativi includono:
Velocità 4K affidabile - Esegui lavori in tempo reale con qualità 4k HD e velocità di trasmissione fino a 60 fotogrammi al secondo (fps).
Colore 4:4:4 - Scopri colori, contrasti e dettagli dell'immagine più accurati.
Audio ad alta fedeltà - Porta la qualità audio a livelli ultra elevati per una modifica dettagliata del suono, sincronizzazione audio-video e post-produzione.
Stilo remoto - Sfrutta la pressione, l'orientamento, l'inclinazione e le dimensioni dei dispositivi stilo e delle penne durante una sessione remota.
Reindirizzamento dei dispositivi USB - Lavora a distanza con precisione utilizzando strumenti appositi, tra cui un mouse 3D per lavorare in modo più efficiente con i software di modellazione 3D e gamepad e controller personalizzati per migliorare lo sviluppo dei giochi.
Passthrough del microfono - Collega virtualmente un ingresso per microfono locale con un computer remoto e accedi senza problemi alle app necessarie, come programmi di registrazione, di riunione e di dettatura.
Wacom Optimization Ready (Project Mercury) - Crea opere d'arte impeccabili con estrema precisione in un ambiente remoto completamente ottimizzato utilizzando i dispositivi interattivi Wacom e la soluzione strettamente integrata di Splashtop.
Tutte le caratteristiche di performance sono disponibili in Splashtop Enterprise per i settori media e intrattenimento (M&E), architettura, ingegneria e costruzioni (AEC), broadcast, sviluppo di videogiochi e altri settori che necessitano di una maggiore sicurezza come l'autenticazione singola (SSO), il controllo granulare, l'integrazione SIEM, le API aziendali e altre funzionalità.
Splashtop offre il miglior rapporto qualità/prezzo e le migliori prestazioni disponibili tra le soluzioni di accesso remoto per i professionisti dei media ed è stato nominato vincitore del 2023 NAB Show Product of the Year Award nella categoria Remote Production durante il 100° anniversario dell'evento. Business Access Performance è disponibile da subito. Per maggiori informazioni, visita Splashtop.com/products/business-access/performance.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto IT/MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di garantire qualità 4K HD, supporto multi-monitor e 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com