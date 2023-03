Mirroring360 Sender consente a relatori, educatori e giocatori di condividere in modalità wireless gli schermi del computer su un grande display, con prestazioni straordinarie!

San Jose, CA - 27 maggio 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia l'ultima novità della sua linea di prodotti per lo screenmirroring e l'estensione: Mirroring360 Sender. In una sala conferenze, in un'aula scolastica o in una stanza di famiglia, gli utenti possono trasmettere istantaneamente lo schermo del loro PC o tablet Windows a una TV di grandi dimensioni o a un display collegato a una Apple TV, a un computer o a una serie di dispositivi multimediali come Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick o Google Nexus Player.

Il Mirroring360 Sender è disponibile per i computer Windows 7, Windows Vista e Windows 8. Una volta installato, utilizzerà la rete WiFi per cercare i ricevitori compatibili, tra cui Apple TV e qualsiasi computer o dispositivo con il software del ricevitore Mirroring360 installato (clicca qui per un elenco completo di sistemi). Sebbene la tecnologia di screen mirroring e di estensione dello schermo del PC non sia nuova, il Sender di Mirroring360 è la soluzione più performante fino ad oggi, sia in termini di frame-rate che di latenza. Questo apre le porte a una serie di nuove possibilità nell'attuale mondo ricco di media, in particolare per quanto riguarda la grafica, i video e i giochi.

Grazie a questa nuova aggiunta, la famiglia di prodotti Mirroring360 supporta ora la condivisione dello schermo ad alta velocità da praticamente tutti i dispositivi che porti con te, compresi iPad, iPhone, PC, Mac, Surface Pro e dispositivi Android 5. Dal suo lancio iniziale a metà del 2014, migliaia di aziende e scuole con iniziative BYOD e 1:1 hanno implementato Mirroring360 per consentire agli utenti di collaborare meglio utilizzando i loro dispositivi, ad esempio per fare presentazioni, insegnare, fare formazione e mostrare/registrare app e contenuti (mobili). Un'altra ragione della rapida adozione è l'attenzione del prodotto alla facilità di implementazione e di utilizzo da parte di aziende e distretti scolastici. Le esclusive funzioni di Mirroring Assist e di grande distribuzione consentono agli amministratori IT di implementare la soluzione senza dover riconfigurare le reti o acquistare nuove apparecchiature di rete. Per saperne di più sul Mirroring Assist.

«Il nostro obiettivo è quello di deliziare i nostri utenti con una soluzione super veloce e facile da usare per condividere e collaborare da qualsiasi dispositivo che stanno trasportando», afferma Mark Lee, CEO di Splashtop. «Sempre più schermi delle sale riunioni sono collegati a Apple TV, Amazon Fire TV o computer. Con Mirroring360 non dovrai più preoccuparti dei diversi dongle e fili; tutti possono trasmettere istantaneamente la presentazione, l'app o i contenuti multimediali sul grande display. In combinazione con il ricevitore Mirroring360, gli utenti possono persino consentire a più persone di proiettare i loro schermi affiancati.»

Mirroring360 Sender for Windows è attualmente in promozione per $6.99 (50% di sconto) per un periodo di tempo limitato, con una prova gratuita di 14 giorni. Vedi www.mirroring360.com/pc_appletv.

