Splashtop lancia Splashtop K.K. in Giappone

Splashtop persegue il mercato giapponese delle PMI e delle imprese con il suo prodotto Splashtop Pro

12 marzo 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc, leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato oggi l'apertura di una filiale a Tokyo, in Giappone, con lo scopo di offrire vendite e assistenza per la linea di prodotti Splashtop Pro.

Splashtop Pro è progettato per l'IT aziendale, i fornitori di servizi e gli integratori di sistemi per consentire una forza lavoro mobile con tablet in trenta minuti. Con Splashtop Pro, l'IT può gestire e monitorare in modo sicuro i dispositivi mobili e computer tramite una console web basata su cloud di facile utilizzo. L'IT può distribuire e impostare criteri che consentono alle forze di lavoro mobili di sfruttare cloud personali, privati e pubblici, indipendentemente dal fatto che siano in esecuzione su una macchina fisica o virtuale.

Splashtop Pro sfrutta la pluripremiata tecnologia di desktop remoto di Splashtop che consente agli utenti di creare un cloud personale per accedere a file, applicazioni, nonché visualizzare e ascoltare contenuti, direttamente da un PC o Mac, senza la necessità di sincronizzare o copiare file o applicazioni su più dispositivi.

Oggi, più di sei milioni di utenti di tablet e smartphone utilizzano le app Splashtop per dispositivi mobili. Splashtop Remote Desktop è stato il #11 top-ranking iPad a pagamento app e #1 più venduto iPad app business in Giappone nel 2011.

«L'apertura della nuova filiale in Giappone consentirà a Splashtop di far crescere rapidamente la propria base di clienti giapponesi ed espandere il business in questa importante regione. Allo stesso tempo, la presenza formale di Splashtop in Giappone sottolinea il nostro impegno nei confronti dei nostri partner giapponesi e utenti aziendali», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop.

Jin Koh, VP di Mobile Solutions per Splashtop, dirigerà le sue operazioni in Giappone. «Splashtop Pro viene rapidamente adottato e distribuito dagli integratori di sistemi giapponesi per fornire soluzioni desktop remoti e desktop virtuali alla propria base clienti», ha dichiarato Jin Koh. «Puntiamo a svolgere un ruolo importante nell'abilitare la forza lavoro mobile in Giappone.»

Il Giappone è un mercato importante per le app mobili grazie all'adozione diffusa dei dispositivi mobili e al fenomenale tasso di crescita delle app. Ad esempio, secondo AppAnnie, nel 2011 il Giappone ha registrato un aumento del 98% dei download e dell'88% dei ricavi delle app per iPad e iPhone.

Il nuovo ufficio di Splashtop K.K si trova nel centro del Tokyo Marunouchi, il quartiere centrale degli affari in Giappone.

Informazioni su Splashtop Remote Desktop

Splashtop Remote Desktop elimina la necessità di trasferire, convertire o sincronizzare file e contenuti multimediali tra i dispositivi. I file di lavoro e le applicazioni d'ufficio più importanti, come Outlook, PowerPoint, Excel e Word, sono facilmente accessibili. I contenuti per l'intrattenimento personale, tra cui film, musica, foto e persino giochi in 3D, possono essere fruiti anche da remoto. Gli utenti di Splashtop Remote Desktop possono collegare i dispositivi tramite Internet o LAN.

Informazioni su Splashtop

Splashtop aspira a toccare con mano la vita delle persone offrendo la migliore esperienza di elaborazione cross-device, tra tablet, telefoni, computer e TV. I prodotti Splashtop sono stati spediti su oltre 100 milioni di dispositivi HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel e altri partner. Splashtop Remote Desktop e Whiteboard sono app più vendute in oltre 60 paesi su Apple App Store, Google Play, HP App Catalog, BlackBerry App World e Amazon Appstore per Android, deliziando milioni di utenti mobili con accesso interattivo e ad alte prestazioni alle loro applicazioni preferite, contenuti multimediali e in qualsiasi momento e ovunque.

Per le aziende che richiedono connettività sicura e gestita tra dispositivi e servizi cloud, Splashtop Pro è la risposta. Con Splashtop Pro, IT e service provider possono «mobilitare» la propria forza lavoro tablet in meno di 30 minuti. Gli utenti possono godere di un'esperienza di livello consumer sui propri dispositivi, rispettando al contempo i requisiti di sicurezza e conformità aziendali.

I prodotti Splashtop sono molto apprezzati dagli utenti e hanno ricevuto molti premi prestigiosi — il premio «Prodotto più innovativo» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science il «Best App/Software del CES 2011» e «Best Mobile App of CES 2012» premi da LAPTOP Magazine ed è il 20° più popolare sull'Apple App Store Riavvolgi per il 2011. Splashtop ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai, Taipei e Tokyo. Per ulteriori informazioni, visita il sito https://www.splashtop.com.

